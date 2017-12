Multiplayer v Driver: San Francisco

Driver: San Francisco sa nám doteraz predvádzalo ako príbehové jazdenie vo virtuálnom San Franciscu, pričom sme si samozrejme mohli užívať i voľnosť.

8. aug 2011 o 16:25 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/21560/

Tentoraz sa nám predstavuje v traileri multiplayer. Bude mať hneď niekoľko podôb, takže nebudú chýbať klasické pretaky, naháňačky a podobne. Pri používaní skutočných vozidiel v uliciach veľkomesta to bude istotne príjemná zábava, ktorá osvieži hrateľnosť príbehom zviazanej kampane. UbiSoft síce trpiac paranojou núti PC hráčov byť neustále online pri hraní, no odradiť by ich to nemuselo. Driver totiž nevyzerá zle.

Zdroj: Fileshack