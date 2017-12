Vedci vytvorili „umelé“ spermie

Z embryonálnych kmeňových buniek sa podarilo vytvoriť schopné spermie, na Marse tečie voda a Zem mala kedysi dva mesiace. Prečítajte si Týždeň vo vede.

8. aug 2011

Čo sme si všimli

Niektoré filmy to tvrdili už dávno. Vraj príde doba, v ktorej sex už nebude slúžiť na rozmnožovanie ľudí. Vyriešia ho za nás laboratória, v ktorých vyšľachtené spermie spoja s podobnými vajíčkami.

Skutočnosť je od takejto vedeckej-fantastiky poriadne vzdialená, no vedcom sa už podarilo „vytvoriť" spermie z embryonálnych kmeňových buniek. A z takýchto buniek sa neskôr narodila nová generácia zdravých myší.

Ak všetky testy dopadnú dobre, podobná liečba by raz mohla viesť k liečbe neplodnosti pri niektorých pároch. Vedci však zdôrazňujú, že ešte predtým by bolo potrebné vyriešiť niekoľko zásadných technických a etických otázok. +Čítajte viac na Science

Planéty by mohli prežiť výbuch supernovy. Samozrejme, nie akékoľvek, no niektoré by podobná kozmická katastrofa mohla vymrštiť preč z planetárneho systému a stali by sa kozmickými pútnikmi bez domova.

Astronómovia dokonca odhadujú, že takýchto exoplanét môže byť viac než tých, ktoré obiehajú okolo svojich materských hviezd.

Niektoré planéty by však supernovy nemuseli vystreliť preč, ani zničiť. Občas by mohli ostať krúžiť okolo zvyškov hviezdy - trebárs okolo neutrónovej hviezdy či čiernej diery. +Čítajte viac na National Geographic

Morské cicavce to majú nahnuté. Ak by sme chceli zabezpečiť ich prežitie, musíme podľa odborníkov ochrániť najmenej dvadsať kľúčových miest po celom svete. Sú medzi nimi oblasti vo svetových moriach, ale aj jazerá, ktoré naši príbuzní navštevujú.

Deväť svetových miest je pritom kľúčových pre viac ako osemdesiat percent svetových morských cicavcov. Na zvyšných miestach žijú tvory, ktoré nežijú nikde inde. +Čítajte viac na Guardiane

O čom sme písali

Na Marse zrejme stále tečie voda. Ak tá voda naozaj jestvuje, bude slaná a môže vytvárať podmienky vhodné pre život.

Nebude to však žiadna vyspelá civilizácia Marťanov, skôr drobné mikróby navyknuté na extrémne podmienky panujúcej na červenej planéte.

Nech už je to akokoľvek, ak sa objav NASA potvrdí, prvý raz sme dokázali prítomnosť kvapalnej vody na inej planéte slnečnej sústavy. +Čítajte viac

Pred miliardami rokov bola zaujímavá aj naša vlastná planéta. Niežeby sa vtedy na nej dalo žiť, no ak by sa dalo, mohli by ste pozorovať dva mesiace.

Podľa počítačovej simulácie mali vzniknúť pri zrážke Zeme s protoplanétou veľkou ako Mars.

Dve prirodzené družice mali krúžiť milióny rokov a neskôr sa zrazili. To podľa vedcov môže vysvetľovať, prečo je Mesiac taký zvláštny. +Čítajte viac

Vo vede to funguje podobne ako vo všetkých iných oblastiach. Niektoré veci sú vraj naozaj, niektoré tak trochu naozaj a niektoré takmer čistým marketingom.

V rozhovore s teoretickým fyzikom a popularizátorom vedy Martinom Mojžišom sme sa však nerozprávali iba o vede a o písaní popularizačných textov. Pýtali sme sa tiež, či má veda niekde hranice a ak áno, kde sú. +Čítajte viac a pozrite si videodokument

