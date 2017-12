Zem má prstenec z antihmoty

Magnetické pole našej planéty zachytáva antihmotu podobne ako magnety v laboratóriách.

8. aug 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Budú vesmírne lode budúcnosti tankovať na obežnej dráhe Zeme? Podľa niektorých odborníkov by mohli.

A nepotrebovali by zložité kozmické stanice, stačilo by, ak by si antihmotu pre svoje futuristické motory nabrali z magnetického poľa okolo našej planéty.

Vedci totiž zistili, že okolo našej planéty sa nachádza prstenec z antihmoty. Prvý raz tak potvrdili domnienku, že van Allenove pásy okolo Zeme môžu uväzniť tenký pás antiprotónov.

Tieto častice sa tam nachádzajú medzi „normálnou“ hmotou.

Antiprotóny okolo našej planéty dva roky hľadal detektor PAMELA na ruskom komerčnom satelite Resurs DK. Experiment narazil iba na 28 antiprotónov, no podľa vedcov preskúmal len veľmi malú a zároveň nevhodnú časť radiačných pásov.

„Hovoríme totiž o miliardach častíc,“ povedal magazínu New Scientist Francesco Cafagna z tímu, ktorý antiprotóny objavil. „A považujem za veľmi zaujímavé, že zemské magnetické pole funguje podobne ako magnetické pasce, ktoré používame v laboratóriách.“