Americké raketoplány zostanú najmenej dva mesiace na zemi

13. júl 2002 o 10:47 © TASR 2002

Mys Canaveral 13. júla (TASR) - Najmenej dva mesiace zostane na zemi flotila všetkých štyroch amerických raketoplánov. Dôvodom sú nedávno objavené trhliny v prívodoch paliva, oznámil v piatok Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Technici NASA musia najprv zistiť prvotné príčiny tohto problému. Pri technických previerkach sa našlo celkom jedenásť mikroskopických trhlín - po tri v raketoplánoch Atlantis, Discovery a Columbia a dva v Endeavouri, ktorý sa krátko predtým vrátil ako posledný z vesmírneho letu.

Podľa odborníkov hrozí, že sa trhliny s dĺžkou 25 až 76 milimetrov zväčšia a odlomené kovové úlomky by sa mohli dostať do motora. Následný výpadok hnacích jednotiek by mohol mať katastrofálne následky.

Manažér NASA Ron Dittemore uviedol, že trhliny sa mohli objaviť už skôr, možno dokonca na začiatku letov raketoplánov pred 21 rokmi. Experti nevylučujú, že aj napriek tomu sú raketoplány bezpečné a prevádzkyschopné.

Dňa 19. júla mal letieť na 16-dňovú vedeckú misiu raketoplán Columbia s prvým izraelským astronautom na palube. NASA tento let zatiaľ odložila na neurčito. Takisto sa neuskutoční misia Atlantisu k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), ktorá bola plánovaná na 22. augusta.

Lety raketoplánov sa podľa Dittemora obnovia najskôr v septembri.