Marťania budú ako mikróby z Antarktídy

Sonda možno objavila tečúcu vodu na Marse. Bola by to jedna z podmienok na prítomnosť života.

5. aug 2011 o 16:19 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Snívame o tom možno storočia. Desaťročia o tom píšeme knihy a nakrúcame filmy. Spája ich viera, že niekde tam, vo vesmíre existuje život. A že Zem nie je jedinou planétou v kozme, na ktorej sa vyvinuli organizmy.

Objaviť samotný život v kozme však môže byť náročné. Vedci sa preto rozhodli pátrať radšej po podmienkach, ktoré by takýto život vôbec umožňovali. Z našej planéty vieme, že kľúčovou by mohla byť prítomnosť vody a táto voda by mala tiecť.

Práve takúto kvapalnú a slanú vodu zrejme objavil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) na Marse.

Slaná ako more

Okolo Marsu krúži americká misia Mars Reconnaissance Orbiter. Sonda, ktorá začala skúmať planétu už v roku 2006, nesie na palube kameru HiRISE, ktorá prináša detailné zábery marsovského povrchu. A práve snímky z tohto zariadenia ukázali, že v niektorých oblastiach planéty sa deje čosi zvláštne.

„Od svojich kolegov možno budem počuť: Takže, objavil si vodu na Marse po tisícikrát,“ hovorí pre Science Alfred McEwan z Arizonskej univerzity.

Šéfuje tímu, ktorý na vodu narazil. A ktorý o tom informoval práve v Science. Kľúčové však je, že táto voda tečie. Detailné zábery ukázali, že počnúc marsovskou jarou až po začiatok jesene zo svahov južnej hemisféry stekajú tmavé útvary.

Až päť metrov široké a stovky metrov dlhé prúdy pravdepodobne vytvorila slaná voda, ktorá trochu pripomína pozemské moria. V týchto oblastiach je totiž v lete viac ako 20 stupňov Celzia aj napriek tomu, že Mars je studená planéta zväčša s mínusovými teplotami.

No práve prítomnosť soli vo vode umožňuje, aby tiekla aj za nižších teplôt.

Znamená voda život?

„Najlepším vysvetlením týchto pozorovaní je, že ide o prúd slanej vody,“ tvrdí vo vyhlásení NASA McEwan. Podľa vedcov však tieto náznaky musia potvrdiť ďalšie výskumy.

„Toto však môže byť naším dosiaľ najlepším dôkazom tečúcej vody na povrchu Marsu,“ hovorí pre Science aj odborník na planéty Joseph Levy. „Stavil by som na to svoj bicykel, pravdepodobne aj svoje auto.“

Ešte odvážnejšia je však špekulácia, že prítomnosť tečúcej vody by v týchto oblastiach mohla umožňovať život. Práve na miesta s takouto vodou by sa mali zamerať ďalšie misie smerujúce na Mars.