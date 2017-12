Ako sa v televízii klame. Päť najlepších videí týždňa

Animovaný film so skutočnou loďou, grafika, ktorá sa na skutočnosť iba hrá a veľryba, ktorá ľúbi mexickú hudbu. Aj také videá tento týždeň zabávali sociálne siete.

6. aug 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Najväčší animák?

Máme radi krátke, zábavné a animované filmy. A je nám vcelku jedno, či ich robí Blu na steny alebo vyhrávajú nezávislé filmové festivaly. Sumo Science at Aardman už za sebou jeden populárny animovaný filmík má, k tomu aktuálnemu pribalili aj video, ako celé nakrúcanie prebiehalo.

video //www.youtube.com/embed/ieN2vhslTTU

Nahnevané šimpanzy

Akože strieľajúceho šimpanza sme videli všetci. Menej ľudí však vie, že táto kampaň pokračuje ďalším viral videom. Tentokrát ľudoopom „dali" do rúk mačety a hybaj ho stať sa kráľom lesa.

video //www.youtube.com/embed/d-0vbvy2ip4

Vizuálny podfuk

Ten seriál sa stal novým internetovým fenoménom. Chceli ste však vedieť, ako tie monumentálne kulisy v Game of Thrones vznikajú? Sklameme, ale väčšinu z tých veľkolepých scenérií nikto naozaj nestavia a režisér si musí vystačiť s predstavivosťou a šikovným tímom grafikov.

video //www.youtube.com/embed/xkptadiDABo

Veľryba ľúbi Mexiko

Nie je to nový, surrealistický film. Dokonca ani Tarantino. Ale uznajte sami: traja mexickí muzikanti hrajúci mariachi prídu na výlet do akvária s veľrybami a prítomnej bieluhe začnú vyhrávať. A ono je to celé také strašne milé. Máme nového maskota, koho už dnes zaujímajú mačky na YouTube.

video //www.youtube.com/embed/ZS_6-IwMPjM

Kto prvý raz podojil?

Premýšľali ste niekedy nad tým, odkiaľ prišlo mlieko. Iste, zo supermarketu. Pýtame sa skôr, kedy a ako človeku vôbec napadlo chovať kravy a dojiť ich. Táto reklama sa túto záhadu pokúša vyriešiť.