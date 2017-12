Activision Blizzard ako jedna z mála herných spoločností tvorí zisk

Vydavateľská spoločnosť Activision Blizzard si ako jedna z mála môže pokojne spávať, pretože aj za druhý štvrťrok 2011 vykázala zisk.

5. aug 2011

V reči čísel sa k poslednému júnovému dňu tohto roku podarilo v tržbách získať 1,1 miliardy amerických dolárov, čo napokon činilo čistý zisk 335 miliónov dolárov. Oproti minulému roku, kedy za obdobie od apríla 2010 do júna 2010 mal Activision tržby 967 miliónov dolárov a zisk 219 miliónov dolárov, je to celkom pekný skok.

Za prvý polrok 2011 tak mal Activision Blizzard tržby v hodnote 2,6 mld. dolárov, čo je o 400 miliónov viac než za rovnaký čas minulý rok. Dôvodom tohto nárastu sú digitálne predaje, ktoré medziročne stúpli o 27%, pričom bonusový obsah do World of Warcraft a Call of Duty (map packy) tvoria až 37% predaja prostredníctvom internetu.

Po tejto správe stúpli Activisionu akcie a všetci sú spokojní, s veľkým úsmevom na perách, a to ešte ak motyka vystrelí a Blizzard sa pochlapí, budeme si ku koncu roku hovieť pri Diablo III. Tieto pozitívne správy však musíme ku koncu trochu pokaziť. Tak ako majú jojkárske štence na záver správ pozitívne naladiť vojnami, násilím a politikou znechuteného diváka, sa odvážime dodať, že momentálna situácia Activisionu Blizzard sa nápadne podobá na tú spred niekoľkých rokov v Electronic Arts, najväčšieho konkurenta Activisionu.

Vtedy EA všetko skupovalo, vydávalo len úspešné série, pokračovania predávaných značiek - a hráči dávali nahlas najavo, že sa im tento biznis prístup nepáči. V EA si vstúpili do svedomia, Activision Blizzard vedené (hráčmi) nenávideným Kottickom sa rúti po rovnakej ceste. Dúfame, že nie do pekla. Finančné správy sa totiž môžu po roku obrátiť podobne ako hráči chrbtom k hernému vydavateľovi.

