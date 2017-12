Triedne knihy budú v mobiloch

Učitelia sú zavalení vypĺňaním tlačív. Byrokraciu má okresať Bezpapierová škola.

5. aug 2011 o 0:00 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková

BRATISLAVA. Aby učitelia neboli viac úradníkmi ako vyučujúcimi. Pomôcť tomu má aj elektronická triedna kniha. Novinku začne od septembra skúšať takmer tridsiatka škôl.

Pomôcka je súčasťou projektu Bezpapierová škola, ktorý má cieľ odbremeniť učiteľov od vypĺňania nepotrebných tlačív.

Učiteľ potrebuje na využívanie elektronickej triednej knihy počítač alebo mobil s internetom. Cez aplikáciu iba zaklikne chýbajúcich žiakov a potvrdí odučenú hodinu.

„Systém už všetko ostatné urobí zaňho. Trvá to nanajvýš desať sekúnd,“ hovorí Saskia Repčíková, autorka projektu Bezpapierová škola a šéfka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení.

E-­kniha doplní za učiteľa preberané učivo, ktoré musí do papierovej verzie vypisovať. „Aktivity na hodine sú vopred uložené v časovo­tematických plánoch vyučovania a iba sa aktualizujú,“ vysvetľuje Repčíková.

Menej písania

Digitálne školstvo Učitelia a platy na Slovensku na základných a stredných školách pracujeokolo 50 ­tisíc učiteľov,

priemerná mesačnámzda pedagogickýchzamestnancov je 713,20 eur,

priemerná mzdana Slovensku dosahuje746 eur.

V tradičnej papierovej triednej knihe sa musí učiteľ podpísať, že hodinu skutočne odučil. Triedni učitelia na konci týždňa a školského roka musia potom vypracovať štatistiku ospravedlnených a neospravedlnených hodín.

Elektronická verzia to spracuje sama. Rovnako ako vyhodnotenie počtu normálne odučených a suplovaných hodín.

Na zavedenie elektronickej knihy školy potrebujú program aScAgenda, jeho cena sa na internete pohybuje od 129 do 829 eur.

„Školy nemajú žiadne financie navyše, program si nebudú môcť dovoliť,“ vraví šéf Asociácie štátnych gymnázií Pavel Sadloň. Za problém považuje aj nedostatok počítačov. „Nie je bežné, že školy majú počítač v každej triede.“

Štát projekt nekúpi

Ministerstvo školstva neplánuje program kúpiť pre vyše dvetisíc základných škôl a zhruba osemsto stredných škôl. „Závisí od rozhodnutia škôl, či si ho zabezpečia,“ povedala hovorkyňa ministerstva Miriam Žiaková.

Minister Eugen Jurzyca (SDKÚ) vo februári vyzval učiteľov, aby mu posielali návrhy, ktoré tlačivá považujú za zbytočné. Školy sú povinné viesť 104 typov dokumentov, ich podobu upravuje dvanásť predpisov.

Cieľom Bezpapierovej školy je podľa Repčíkovej, aby učitelia dookola nevypĺňali rovnaké údaje. Údaje o žiakovi by mali pri nástupe do školy vložiť do školského informačného systému, z ktorého by sa mali preklápať do jednotlivých dokumentov podľa potreby.

Ministerstvo by malo zistenia projektu zapracovať do zákonov. Jednoduchšie pravidlá by mali platiť od školského roka 2013/2014.

Učiteľom kradne čas byrokracia Za rok strávi učiteľ nad triednou knihou 35 hodín, hovorí autorka Bezpapierovej školy SASKIA REPČÍKOVÁ. Čo si od elektronickej triednej knihy sľubujete? „Vedenie pedagogickej dokumentácie je zdrojom vysokej administratívnej záťaže zamestnancov školy. Ak zapísanie do triednej knihy trvá v jednej triede tri minúty a učiteľ učí 22 hodín za týždeň, je to zhruba 35 hodín jeho pracovného času ročne. Ak to robí 50-tisíc učiteľov, každý školský rok tým strávia 1,75 milióna hodín. Vynásobte to priemernou hodinovou mzdou v školstve a dostanete niekoľko miliónov eur doslova vyhodených do vzduchu, pretože hodnota tejto práce v súvislosti s kvalitou vzdelávania je čistá nula.“ Čo školy potrebujú na jej zavedenie? „Školy potrebujú softvér aScAgenda, počítač alebo mobil s pripojením na internet.“ Učitelia, ktorí majú triednu knihu online odskúšať, dostanú mobily? „Zapojenie škôl aj učiteľov do projektu je dobrovoľné. V prvej fáze budú učitelia využívať súkromné telefóny. Ak nechcú používať vlastné mobily, elektronické záznamy môžu spracovávať na školských počítačoch.“ Čo považujete za najväčšiu absurditu administratívy v školách? „Vyčiarkavanie prázdnych riadkov. V triednej knihe je časť, ktorá pripadá na šiesty deň v týždni. Okrem toho, že sa už v sobotu neučí, väčšina škôl doteraz vyčiarkava, hoci v roku 2009 bolo zrušené vyčiarkavanie modrým perom v tvare obráteného Z. To sú neuveriteľné hodiny strateného času vysoko kvalifikovaných ľudí.“ Mária Miháliková