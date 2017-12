Zem zrejme mala dva mesiace

Naša planéta možno mala dva mesiace. V dávnej minulosti však ten menší narazil do súčasného a zrážku neprežil.

4. aug 2011 o 15:55 Tomáš Prokopčák

Menší mesiac po miliónoch rokov narazil do väčšieho. Preto má dnes naša planéta iba jedného sprievodcu.(Zdroj: MARTIN JUTZI, ERIK ASPHAUG)

Druhý mesiac Po zrážke s telesom ako Mars mohli z trosiek okolo Zeme vzniknúť dva mesiace. Na obežnej dráhe krúžili desiatky miliónov rokov. Neskôr menší vrazil do väčšieho. Následkom je rozdielny povrch privrátenej a odvrátenej strany Mesiaca.

BRATISLAVA. Pred miliardami rokov nebola slnečná sústava práve najpríjemnejším miestom.

Keby ste sa vtedy rozhodli stať astronómom a našli si aspoň trošku bezpečné útočisko, boli by ste svedkom mnohých ohromných kozmických zrážok.

Jedna z nich, náraz protoplanéty veľkej asi ako Mars do našej Zeme stvoril dnešný Mesiac.

No ukazuje sa, že nemusel byť jediným. Nový počítačový model naznačuje, že kedysi mohla mať naša planéta mesiace dva.

Kozmická zrážka

Mesiac je zvláštne vesmírne teleso. Nielen preto, že na našom vesmírnom susedovi ľudia ako na jedinom objekte z kozmu pristáli. Záhadou je, že jeho privrátená a odvrátená strana sa na seba príliš nepodobajú.

Kým polovica Mesiaca, ktorú môžeme počas nocí pozorovať, vyzerá ako šedastý koláč s rozsiahlymi nezdravými škvrnami - mesačnými morami, jeho odvrátená, donedávna neznáma tvár je posiata množstvom kráterov a takmer bez škvŕn.

Kým povrch privrátenej strany je na kozmické pomery relatívne hladký, stranu, ktorú prvý raz nasnímala sovietska sonda koncom 50. rokov, pokrýva čosi ako kopcovitý terén. Navyše, mesačná kôra je tam o desiatky kilometrov tenšia.

Dvaja vedci zrejme prišli s vysvetlením. Dôvodom môže byť existencia druhého mesiaca, ktorý do nášho dnešného suseda veľmi pomaly vrazil a Mesiac zostal plný následkov po tejto zrážke.

„Táto obrovská zrážka sa odohrala iba na jednej strane,“ hovorí pre magazín Nature Erik Asphaug z Kalifornskej univerzity.

Spolu s Martinom Jutzim z Bernskej univerzity práve v tomto časopise zverejnili štúdiu, ktorá podobnú hypotézu opisuje.

Zrážka mala podľa ich modelu trvať niekoľko hodín a menší mesiac vytvoril tenkú vrstvu na už existujúcej kôre Mesiaca. „Skončil ako palacinka,“ vysvetľuje Asphaug.

Bláznivý model?

Hypotéz vysvetľujúcich zvláštny povrch nášho suseda je viacero. Tá s dvomi mesiacmi však patrí k najelegantnejším.

Naznačuje, že dve prirodzené družice krúžili okolo našej planéty niekoľko miliónov rokov. Postupným vzďaľovaním sa od Zeme sa mesiace stali nestabilnými, až do seba vrazili. Druhý mesiac vtedy mal asi tisíc kilometrov v priemere.

„Je to smelý nápad a zaujímavá alternatíva,“ komentoval tento model pre magazín Science odborník na kozmické zrážky Jay Melosh. „A nie je ani úplne bláznivý.“

Túto myšlienku by americký Národný úrad pre letectvo a vesmír mohol už čoskoro potvrdiť. V septembri poletí k Mesiacu misia GRAIL, ktorá preskúma jeho vnútro. Mohlo by to dokázať alebo vyvrátiť hypotézu o obrovskej vesmírnej zrážke neďaleko Zeme.