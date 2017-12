Desať klávesníc, ktorými svet pohrdol

Od dôb písacích strojov sa na nich mnoho nezmenilo. Výrobcovia zrovnali tlačidlá do jednej plochy a upravili tak, aby sa stláčali čo najjednoduchšie. Ako vyzerali revolučné klávesnice, ktoré upadli do zabudnutia?

3. aug 2011 o 9:54 Milan Gigel

1. Ťahacia harmonika

Písanie na klávesnici v tvare písmena U pripomína viac hru na ťahaciu harmoniku, ako rýchlopísanie. Má dvojicu zrkadielok určených nielen pre údržbu mejkapu a sledovanie šéfa dýchajúceho na krk, ale aj funkčné tlačidlá ukryté kdesi v strede, kde na ne iba ťažko možno dosiahnuť. Verili by ste, že výrobca to s nepredajnými zásobami stále nevzdáva a ponúka ich svetu?

2. Pre veľký stôl

Ak neviete čím vyplniť zvyšok voľného miesta na pracovnom stole, potom to zaručene vie chiropraktik, ktorý sa rozhodol navrhnúť takú klávesnicu, ktorá by prinášala viac pohodlia, ako radosti. Gigantické monštrum s dvoma údoliami posiatymi tlačidlami možno ušetrí pár milimetrov pri pohybe prstov pri písaní dostupnosť funkčných tlačidiel je však horšia. Aspoň že sa za ňou môžete cítiť ako v kokpite kozmickej lode.

3. Prehnúť cez koleno

Nič nezmení obyčajnú klávesnicu viac, ako lámací kĺb jej v strede, ktorý prispôsobí usporiadanie tlačidiel zápästiam. Pravdupovediac, s rovnakým konceptom to skúšala nejedna firma, avšak bez úspechov. Videli ste niekedy podobné čudo na úrade, v banke, či internetovej kaviarni?

4. Na vlnách strojopisu

Čo vznikne ak sa tlačidlá na zvlnenej klávesnici pohnevajú tak, že sa ťahajú čo najďalej od seba? Futuristický dizajn, ktorý odsunie monitor ešte ďalej od unavených očí. Mali by to skúsiť výrobcovia notebookov. Hrča v manažérskej kapse by sa stala symbolom ergonómie.

5. Pizza pulsante

O netradičných klávesniciach pre hráčov vie každý svoje. Nech sa výrobcovia akokoľvek snažia dostať všetky tlačidlá pod jednu ruku, aj tak nestojí výsledok za nič. Mali sme tu už snáď všetko. Vrátane pizze posiatej tlačidlami. Už len zahryznúť sa.

6. Bez gombíkov

Tvorcovia klávesnice DataHand opovrhujú tlačidlami natoľko, že ich zo svojej klávesnice vypustili úplne. Namiesto nich sa každý prst musí rozhodnúť, ktorým smerom treba zatlačiť, aby sa na obrazovke objavilo želané písmeno. Ľavý prostredník od seba, pravý ukazovák vľavo a pravý k sebe. Len nie do nosnej dierky.

7. Končiť, pozor, v zákryt nastúpiť

Stačí vydať správny povel a tlačidlá nastúpia do radov, ako na strahovskej spartakiáde. Aj keď má posun písmen v riadkoch svoje opodstatnenie, vždy sa nájde niekto, kto má rád vo veciach poriadok. O tejto klávesnici konštruktéri tvrdia, že je skutočne ergonomická. Ako pre koho.

8. Svet naruby

Ak sme sa rozhodli dotiahnuť internet do obývačiek, spolu s ním tam musí aj klávesnica. Bez nej je človek pri obrazovke ako bez rúk. Aby však prsty klikali po rube klávesnice ako o preteky, to už je trochu priveľa aj na dlhoprstých. Čo tak posiať tlačidlami vnútro kanalizačnej rúry?

9. Pekne po poriadku

Nejeden začiatočník žasne nad tým, prečo sú tlačidlá na klávesnici náhodne poukladané, akoby ich niekto pozmetal zo zeme. Všimli si to viaceré firmy a abecedným usporiadaním gombíkov sa snažili vyjsť záujemcom v ústrety. Zdá sa však že márne. Dokážete si to predstaviť s diakritikou?

10. Zhasnite prosím

Čo by ste povedali na klávesnicu, ktorá vôbec neexistuje? Vytvoríte si ju na akomkoľvek povrchu malým, prenosným projektorom na batérie. Myšlienka je to síce pekná, čo je to však za klávesnicu ktorá nekliká a človek nikdy nevie, či čosi stíska alebo nie?