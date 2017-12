Ako spoznáte podvod na webe

Chceli by ste nachytať partnera pri nevere alebo zistiť, kde sú práve vaši podriadení? Falošná stránka GSMLocator zaplavila internet, ale podobných podvodov sú tisícky. Naučte sa ich rozpoznať.

„Ako môže byť niekto taký naivný, že naletí na takú habaďúru? Veď je na prvý pohľad jasné, že ide o podvod!“ Niečo podobné napadne pri pohľade na ľubovoľnú podvodnú stránku asi každého. Nech už ide o jednoduché alebo sofistikovanejšie vírusy, vždy sa nájde niekto, kto podvodníkom naletí.

Stačí, keď vám ponúknu niečo, čo skutočne chcete, a dostatočne uchlácholí vaše obranné inštinkty. Výbornou ukážkou je nový spam, ktorý sa šíri po internete: GSM Locator. Sľubuje zobraziť na mape polohu mobilného telefónu, ktorého číslo zadáte, a to bez vedomia či súhlasu majiteľa čísla.

Pozrite sa, akými fígľami nás falošné stránky presviedčajú a čo ich, naopak, prezrádza.

1.Lákadlo: Nikto sa to nedozvie

Služba ponúka jednoduchú možnosť uspokojiť užívateľovu zvedavosť: „Absolútne bezpečne, objekt nič nedozvie!“ (presne tak je to na serveri uvedené vrátane chyby). Slogan predovšetkým zdôrazňuje, že ide o diskrétnu, nezistiteľnú funkciu. To je presne to, čo potrebuje potenciálny záujemca počuť – je tak ochotný prižmúriť oči nad mierne tajnými praktikami a má iné očakávania, než keď si v e-shope kupuje televízor.

2.Varovanie: Otrasný preklad

Celá stránka je plná neohrabaných fráz a viditeľných chýb, najskôr spôsobených strojovým prekladom, prípadne informáciami v inom slovanskom jazyku. Taký zbabraný preklad zvyčajne ukazuje na podvodnú stránku.

3. Lákadlo: Vyskúšajte hneď

Najprv nikde nenájdete ani zmienku o tom, že by ste za službu, v prípade GSM Locatora za vyhľadanie čísla, mali platiť. Až keď vám systém po dlhom čase „vyhľadá“ niečo, čo sa tvári ako ukážka z kompletných údajov, potom od vás chce platbu pomocou prémiovej SMS.

To už ste však čiastočne poškodený a šanca, že zaplatíte, sa tým dramaticky zvyšuje.

4. Varovanie: Nie jeuvedená cena

Na službách platených prémiovými esemeskami nemusí byť v zásade nič zlé. Seriózna stránka vždy informuje o tom, koľko vás bude platená správa stáť. Na podvodných stránkach nenájdete o cene ani zmienku, namiesto toho je naznačené, že SMS posielate pre „overenie, či nie ste robot“. Na podobnom princípe fungujú falošné IQ testy, ktoré vás nechajú pol hodiny vypĺňať odpovede, aby vám oznámili, že za zobrazenie výsledkov musíte zaplatiť „manipulačný poplatok“.

5.Lákadlo: Skúsenosti spokojných používateľov

Spodná časť stránky GSM Locator sa tvári ako otvorené používateľské fórum. Nájdeme tu mnoho pozitívnych referencií ako napríklad: „Priateľ mi povedal, že pracuje, a v skutočnosti šiel tancovať, už nie je mojím priateľom!“ Cieľom týchto vymyslených svedectiev je uchlácholiť pochybovačov a ešte viac vzbudiť zvedavosť.

6. Varovanie: Sedliacky rozum

Podobnými podvodmi využívajú nevedomosť a technologickú naivitu masového publika. Prečo by nebolo možné nájsť polohu podľa telefónneho čísla? V čase, keď má každý druhý mobil GPS prijímač a geolokačné služby sú stále populárnejšie, to znie ako dosť logický predpoklad.

Podrobnejšie skúmanie musí v ostražitom návštevníkovi vzbudiť niekoľko otázok: Keby bolo niečo také možné, nešlo by o zmedializovaný škandál alebo trestný čin? Ak sa dá poloha vystopovať, prečo to dávno nerobia všetci? Ako je možné, že táto anonymná stránka má prístup k dátam všetkých operátorov?“