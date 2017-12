Zostrihané zábery z hrania akčného Bodycount

Codemasters má svojom rukáve jedno eso, ktoré čoskoro vytiahne - je ním akčný projekt Bodycount.

2. aug 2011 o 15:30 Ján Kordoš

To presne nám stačí a môžeme pokojne prehlásiť, že ak by toto všetko mal Duke Nukem Forever, bola by to bomba tohto leta. Bodycount sa nám pozdáva viac, a to nemá žiadne drsné hlášky ma nezachraňujeme v ňom pipušky. Vydanie Bodycountu je naplánované na august, takže si zúrivé prestrelky už čoskoro vychutnáme.