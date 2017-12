Zábery z hrania Need for Speed: The Run

2. aug 2011 o 12:15 Ján Kordoš

Séria Need for Speed si bude naďalej kráčať svojou akčnou cestou, zatiaľ čo Shift už jazdí po okruhoch s hráčmi zameranými viac na simulátory. Najnovší diel Need for Speed: The Run však predsa len ponúkne čosi nové. Okrem tradičného jazdenia s rýchlymi tátošmi, ktoré je náročné vidieť i na našich (ne)cestách, sa do hrateľnosti viac zamotá i príbeh a čakajú nás tak QTE so stláčaním kláves či tlačidiel vo vhodnej dobe. Pripomína to napríklad Heavy Rain. Vidieť to môžete napríklad v tejto ukážke. video //www.sme.sk/vp/21508/ Netreba sa však obávať toho, že by sa z Need for Speedu stala dobrodružná hra, väčšinu času aj tak strávite za virtuálnym volantom. Vašou úlohou sa stane absolvovanie (a samozrejme i víťazstvo) preteku naprieč celými Spojenými Štátmi Americkými. Štartujete v San Franciscu a konečná je v New Yorku. Minimálne budeme mať zabezpečené rôznorodé prostredie. Zatiaľ to vyzerá tak, že nás čaká sled vopred pripravených pretekov, ktoré budeme musieť úspešne ukončiť, aby sme pokročili ďalej, na aspoň čiastočne otvorený svet sa radšej netešte. Zdroj: Fileshack