Hranie sa na boha vo From Dust

Túžba ovládať masu ľudí a vládnuť im je snom mnohých obyvateľov tejto planéty. Hráči sa môžu pokojne usmiať, im to je umožnené takmer kedykoľvek.

2. aug 2011 o 11:40

video //www.sme.sk/vp/21506/

From Dust patrí k menším hrám, ktoré si v obchode nezakúpite, no stiahnete si ich za menší poplatok. Konzolisti si už túto stratégiu od Erica Chaniho (Another World, Heart of Darkness) vychutnávajú, v Európe musia PC hráči čakať. Základné herné princípy ovládania a premeny okolitej krajiny sme vám vysvetlili v našom preview, preto sa mu nebudeme venovať obšírnejšie. Jednoducho musíte meniť krajinu tak, aby váš národ prežil. Kombinujete jednotlivé živly, dynamicky prispôsobujete povrch planéty a podobne. Maličkých človiečikov neovládate. Jedným slovom: roztomilé hranie sa na boha.

Zdroj: Fileshack