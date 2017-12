Jagged Alliance sa vracia

Kanadská spoločnosť Sir-Tech, ktorá zatvorila svoje brány pred desiatimi rokmi, zostane zapísaná v srdciach hráčov dvomi hernými sériami.

2. aug 2011 o 10:00 Ján Kordoš

Až sa napokon nemeckým vývojárom z bitComposer Games podarilo získať práva na hru a v októbri tohto roku vydajú Jagged Alliance: Back in Action. Tvorcovia sa podľa vlastných slov nebudú púšťať do žiadnych experimentov a pripravia čo najlepší remake Jagged Alliance 2 s vylepšeným grafickým kabátom. Obavy by sme mali zahodiť do kúta, napriek 3D grafike zostane aktívny izometrický pohľad zabezpečujúci prehľadnosť.

video //www.sme.sk/vp/21505/

Čo sa hrateľnosti týka, zostane všetko pri starom, prítomný bude samozrejme aj ťahový režim, ktorý bude pri bojoch omnoho výhodnejší. V jednotlivých misiách budeme s vybranou armádou žoldnierov bojovať proti vojakom diktátora tyranizujúceho vymyslenú krajinu. Členovia komanda budú sa budú môcť plaziť, ukrývať za prekážky, všetko však musia robiť obozretne, Jagged Alliance: Back in Action chyby odpúšťať nebude.

Zatiaľ nám bude musieť stačiť animovaný trailer, zábery z hrania vám prinesieme čoskoro. Obavy z toho, že staršími hráčmi obľúbenú značku dostalo do rúk pomerne neznáme štúdio núti k váhaniu nad výslednou kvalitou. Uvidíme, niekoľko projektov (Wildlife Park 3, Air Conflicts: Secret Wars, Cargo: Quest for Gravity) za sebou bitComposer Games majú a možno práve s Jagged Alliance: Back in Action prerazia. Len už žiadne odklady a poriadne vyladené herné prvky.

Zdroj: Fileshack