Pri hraní Driver: San Francisco budeme musieť byť neustále online

Tak ako bola pred niekoľkými rokmi spoločnosť UbiSoft takmer všetkými hráčmi vyzdvihovaná a chválená, začína byť zatracovaná. Minimálne PC hráčmi.

1. aug 2011 o 18:40 Ján Kordoš

Táto DRM (digital rights managment - pozri na Wikipedii) totiž mnohokrát skôr hranie komplikovala tým, ktorí si za hru zaplatili. Jedným z počiatočných problémov, ktoré hry ako napríklad Assassin's Creed 2 sprevádzalo, bola nutnosť byť neustále online. Napokon UbiSoft situáciu vyriešil tak, že pripojenie k internetu hry vyžadovali len pri ich spustení.

Podľa všetkého však UbiSoft spraví krok späť s vydaním očakávanej hry Driver: San Francisco, ktorej PC verzia bude vyžadovať neustále pripojenie k internetu. Ak nebudete online pri spúšťaní hry, zrejme cez DRM neprejdete, pri internetových výpadkoch počas hrania sa hra pozastaví a bude možné ju ďalej hrať až v momente aktívneho internetového spojenia.

Ako dôvod tohto kroku uvádzajú v UbiSofte simultánne vydanie PC verzie spolu s konzolovými. Nezdá sa nám, vydanie From Just bolo posunuté, Call of Juarez: The Cartel vyjde o niekoľko týždňov, hoci konzolisti túto akciu už hrajú. Driver: San Francisco vychádza začiatkom septembra. Zdá sa, že si v UbiSofte stále neuvedomili jednoduchý fakt: týmito protipirátskymi ochranami len strpčujú život platiacim zákazníkom, ktorí si následne dvakrát rozmyslia, či investujú do projektu s logom UbiSoftu na krabici.

Zdroj: Shacknews