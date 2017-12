Vesmírna stanica čaká prvých súkromníkov

Testy prebiehajú dobre. NASA preto uvažuje, že na vesmírnej stanici pristane kozmická loď Dragon už v decembri.

2. aug 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Viac súkromníkov by chcelo zásobovať Medzinárodnú vesmírnu stanicu.(Zdroj: NASA, OTS)

Vesmírna loď Dragon Vyvinula ju americká spoločnosť SpaceX Elona Muska. Do kozmu môže vyniesť približne šesť ton nákladu. Konštruktéri ju chcú upraviť tak, aby mohla niesť aj sedem astronautov. Loď má za sebou úspešný testovací let.

HOUSTON, BRATISLAVA. Podobné zábery poznáme. Začne sa to zapálením ozrutných motorov, burácajúcim zvukom a ohromným oblakom bieleho dymu, na ktorého konci sa do nebies vznesie raketa aj so svojím nákladom.

Na palube vesmírnej lode sú zásoby určené pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS.

Niečo je však inak. K naj-drahšiemu ľudskému laboratóriu nesmeruje obyčajná zásobovacia misia. Letí k nej prvá kozmická loď, ktorá je dielom súkromníkov.

A na toto predstavenie nemusíme čakať roky. Takáto kozmická loď môže na ISS pristáť už v decembri.

NASA zatiaľ súhlasí

Pôvodne to mali byť dve testovacie misie. Pri prvej by raketa Falcon 9 vyniesla na obežnú dráhu vesmírnu loď Dragon, ktorá by sa k ISS priblížila.

Druhý test však mal byť dôležitejší: súkromný kozmický koráb by sa k ISS nielen priblížil, ale pokúsil sa so stanicou aj spojiť.

Vzhľadom na predchádzajúce úspešné testy však teraz spoločnosť SpaceX požiadala americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), či by sa tieto misie nedali spojiť do jednej. A NASA vzhľadom na predchádzajúci postup firmy vydala predbežný technický súhlas.

„Teraz pripravujeme všetky potrebné plány, aby sa tieto misie mohli skombinovať,“ pripustil podľa New Scientist William Gerstenmaier, ktorý má v NASA na starosti vesmírne operácie.

Ak všetko pôjde dobre, NASA dá misii aj formálnu „zelenú“ a 7. decembra tak kozmická loď Dragon zaparkuje pri ISS.

Stalo by sa tak ani nie rok po tom, ako toto plavidlo prvý raz vyrazilo do kozmu a odštartovalo novú éru vesmírnych súkromníkov.

Miliardy dolárov

NASA súkromné firmy potrebuje. Po konci raketoplánov je odkázaná na Rusov či na lode partnerov z Európy a Japonska. Tento výpadok však majú nahradiť práve súkromné spoločnosti, ktoré by prevzali časť zásobovania vesmírnej stanice.

Americký úrad do takýchto projektov masívne investuje a firmám sľúbil miliardy dolárov. SpaceX preto nie je jediná spoločnosť, ktorá chce posielať svoje lode do kozmu.

Takmer dvojmiliardový kontrakt na osem letov získala aj spoločnosť Orbital Transportation Services s loďami Cygnus. SpaceX s Dragonmi je však v testoch najďalej a jej prvá komerčná misia by mohla odštartovať už v marci budúci rok.

Náklad však chce spoločnosť niesť už počas decembrového testu. „Keď už tam budeme, mohli by sme čosi zobrať hore a niečo aj zniesť,“ hovorí pre internetový portál Space.com šéf Space X Garrett Reisman.

Jeho spoločnosť má od NASA zmluvu na dvanásť letov, za ktoré úrad zaplatí viac ako jeden a pol miliardy dolárov.