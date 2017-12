Šéfka Protimonopolného úradu D.Paroulková nepovažuje ceny internetu za primerané

Bratislava 12. júla (TASR) - Za neprimerané, aj vzhľadom na kúpnu silu obyvateľstva, označila riaditeľka Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Danica Paroulková ...

12. júl 2002 o 19:12 © TASR 2002

Bratislava 12. júla (TASR) - Za neprimerané, aj vzhľadom na kúpnu silu obyvateľstva, označila riaditeľka Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Danica Paroulková podmienky, za ktorých sa na Slovensku poskytujú internetové služby.

Príčinou tohto stavu je podľa nej i doposiaľ slabo rozvinuté konkurenčné prostredia. "Akýkoľvek tlak verejnosti a najmä tam, kde nefungujú adekvátne mechanizmy, je opodstatnený a podľa môjho názoru i mnohokrát s pozitívnymi výsledkami," uviedla šéfka úradu v súvislosti so zámerom občianskeho združenia Internet pre všetkých (IPV) zorganizovať protestnú kampaň proti monopolu Slovenských telekomunikácií (ST), a. s., Bratislava.

Ten by mal legislatívne padnúť 1. januára budúceho roku. Predpokladá to novela Telekomunikačného zákona, ktorá okrem iného zahŕňa zvýšenie hodnoty pokuty, ktorú by v prípade zneužitia dominantného postavenia mohol udeliť Telekomunikačný úrad SR. "Ak verejnosť očakáva, že deň po zrušení monopolu bude všetko ináč, tak sa mýli," povedala D. Paroulková a dodala, že minimálne sa vytvoria základné podmienky, aby sa postupne vyvinulo zdravé konkurenčné prostredie.

IPV zdôrazňuje potrebu informačných technológií v Slovenskej republike. Podľa prezidenta združenia Petra Polakoviča je podpora informačných technológii svetovou prioritou, no na Slovensku je to naopak. Aj napriek každodenným vyhláseniam politikov o podpore informatizácie a internetizácie SR sa podľa neho v praktickej rovine udialo veľmi málo. IPV je občianske združenie, ktoré vzniklo s cieľom podporiť budovanie informačnej spoločnosti na Slovensku so zameraním na Internet. Podnetom na vznik združenia bola internetová petícia a protest proti zdražovaniu cien internetu, ku ktorej sa doteraz pripojilo vyše 10 800 občanov a 500 internetových serverov a stránok.