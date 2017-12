Na Mesiaci objavili vzácne sopky

Odvrátená strana Mesiaca prekvapila vzácnymi fotkami, našich predkov bolo priveľa a svet dinosaurov vyzeral úplne inak ako svet, v ktorom chodíme na prechádzky. Týždeň vo vede.

1. aug 2011 o 13:55 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Kým sme nemali vesmírne lode, ani sme netušili, ako vyzerá odvrátená strana Mesiaca. Teraz sme práve vďaka takýmto misiám zistili, že na vzdialenejšej polovici nášho kozmického suseda boli sopky. A nielen akési obyčajné, ale dokonca vzácne kremičitanové vulkány.

Znamená to, že minulosť našej prirodzenej družice bola predsa len o čosi zložitejšia a zaujímavejšia, ako sme si dosiaľ mysleli. +Čítajte viac na Scientific American

Moderní Európania sú do istej miery neandertálcami. No aj napriek tomu naši predkovia priviedli túto skupinu k záhube. Nový výskum však naznačuje, že sa tak nemuselo stať po vzájomných bojoch, ani preto, že by neandertálci boli hlúpejšími.

Príslušníkov Homo sapiens bolo jednoducho priveľa. Pred štyridsaťtisíc rokmi prišli z Afriky a ich počet počet vtedajších neandertálcov prevyšoval zrejme až desaťkrát. Neandertálci následne konkurenčný boj o rovnaké zdroje potravy neprežili. +Čítajte viac na Science

Už to sľubovali viackrát, no univerzálnu vakcínu ešte nikto nikdy nedostal. Teraz však vedci tvrdia, že konečne objavili protilátku, ktorá by mohla zaberať na všetky druhy chrípky.

Problémom totiž je, že vírusy chrípky už zo svojej povahy nereagujú na antibiotiká a často mutujú. Preto sú vakcíny proti chrípky vždy iba sezónne. Talianski imunológovia však tvrdia, že sledovaním ľudského imunitného systému prišli na spôsob, ako univerzálnu vakcínu zhotoviť. +Čítajte viac na Nature

O čom sme písali

Tento týždeň bol plný dinosaurov a dávnych príšer. Odštartovali sme totiž nový týždňový seriál, v ktorom budeme rozprávať o najväčších príšerách praveku.

Prvou z nich bol metrový Anomalocaris, ktorý „vyzeral ako zlý trip rybára na lysohlávkach". +Čítajte viac

Keď už prehistória, tak poriadne. Rozprávali sme sa preto aj s paleontológom Petrom Vršanským o svete, ktorému vládli prehistorické jaštery.

Lesy napríklad vtedy vyzerali úplne inak, ako ich poznáme dnes. Nejestvovala tráva ani kvitnúce rastliny. A cicavce boli krpaté chlpaté stvorenia. +Čítajte rozhovor a pozrite si video

Ako to je s globálnym otepľovaním a má vôbec vplyv na lokálne extrémy počasia? Takúto otázku si položili vedci Alexander Ač a Jozef Pecho a snažili sa na ňu nájsť odpovede.

Ich závery nie sú príliš optimistické, zrejme sa musíme pripraviť na časy, v ktorých budú extrémne výkyvy počasia častejšie. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.