Desať hračiek, ktorými môžeme komunikovať úplne inak

Nečakajte žiadne špičkové mobily novej generácie - namiesto nich sú tu hračky, ktoré ukazujú, na čo všetko v súčasnosti komunikáciu potrebujeme a kde sú jej limity.

30. júl 2011 o 8:00 Miro Šifra

Najprestížnejšia galéria moderného umenia - MoMa v New Yorku - ukázala, ako nové médiá menia spôsoby, ktorými môžeme medzi sebou komunikovať. Alebo ako by sme to mohli robiť, keby sme sa nehanbili.

Pozrite si desať inovatívnych zariadení, ktoré sa objavili na výstave Talk to Me.

Nečakajte však žiadne špičkové mobily novej generácie - namiesto nich sú tu hračky, ktoré ukazujú, na čo všetko v súčasnosti komunikáciu potrebujeme a kde sú jej limity.

Výstava trvá od 24. júla do 7. novembra.

Roly Poly sa podobá na vajce a vytvorila ho Národná univerzita v Singapure. Ide vlastne o dve zariadenia, ktoré sú navzájom prepojené a na diaľku napodobňujú svoje pohyby.

Odišla vám životná láska na pol roka do USA? Dajte jej jedno Roly Poly. A vždy, keď doňho na Slovensku trocha postrčíte, rovnaký pohyb urobí aj jeho dvojča na druhej strane oceánu.

Kedy sa ľudia väčšinou modlia? Keď potrebujú pomoc. Práve pre modliacich je určený The Messenger - zariadenie, ktoré si dáte na ruky a nahrávate naň svoje modlitby. Tie sa odošlú do centrálnej databázy, kde ich môžu charitatívne organizácie vypočuť a pomôcť vám.

Štyria študenti americkej umeleckej školy v Pasadene, ktorí za projektom stoja, tvrdia, že zariadenie nemá nahradiť Boha - ale posilniť komunikáciu v prirodzených komunitách, od ktorých môžete čakať reálnu pomoc.

Priveľa kecania spôsobuje ujmu na zdraví, myslí si asi nemecký umelec Gunnar Green.

Vytvoril náhrdelník s výstižným názvom Call me, Choke me (Zavolaj mi, škrť ma). Náhrdelník reaguje na každé zavolanie alebo esemesku, ktorú príjme váš mobil, a to tým, že sa silnejšie utiahne okolo krku.

Možno až tak zistíte, že fakt už komunikujete priveľa a hodilo by sa vám trocha samoty.

Prútikári, ktorí hľadajú vodu pomocou dreveného prútu, by odprisahali, že ich schopnosti sú reálne.

S prútikom Wifi Dowsing Rod od Brita Mikea Thompsona na to budete mať aj vedecký dôkaz. Ten však nevyhľadáva vodu, ale novú životnú energiu - WiFi siete. A správa sa pritom úplne rovnako ako jeho menej technologicky dokonalé verzie zo slovenských dedín.

Ďalšie zariadenie je určené pre tých, ktorých otravujú dennodenné zbytočné rozhovory.

Dajte si to okolo krku a keď vás bude otravovať manželka s drobnosťami, ktoré vás nezaujímajú, zariadenie premietne na displej vašu odpoveď bez toho, aby ste čokoľvek urobili. Stačí mu náhodne vybrať z databázy klasických klišé odpovedí, snáď sa trafí.

Pravdepodobne však mierne utrpí váš spoločenský život.

Projekt Botanicalls je jeden z najstarších kúskov na výstave. Ešte v roku 2006 štyria americkí výskumníci prišli s nápadom merať vlhkosť v izbových rastlinách a pretlmočiť údaje do ľudskej reči. Rastlina vám tak môže poslať sms, že sa momentálne cíti nešťastná a bolo by fajn jej dopriať trocha nehy (alebo aspoň vody).

Nápad sa to môže zdať podivný, ale podobné systémy sa používajú v rámci tzv. biowebu - teda siete, ktorá prepája živé organizmy a pomáha tak monitorovať životné prostredie.

Kam sa má ísť vyrozprávať mestský človek v digitálnej dobe, keď nikde naokolo nenájde svoju vŕbu? Vezme notebook a pripojí sa na Dead Drop - usb kľúč, ktorý trčí z múru, a kam môže nahrať čokoľvek chce.

Všetko je, samozrejme, úplne anonymné. Okrem autora projektu - tým je Nemec Aram Barthol.

Zvykli sme si používať mobilné aplikácie ako Foursquare alebo Gowalla, ktorými si značkujeme fyzický priestor. V tejto kaviarni majú najlepšie koláče v meste, môžete cez ne odkázať virtuálnym známym.

Na mobilné aplikácie však potrebujete smartfón a mobilný internet - teda dve veci, ktoré nepatria do obvyklej výbavy bezdomovcov. Pritom tipy na najlepšie miesta, kde sa dá bezpečne vyspať, alebo výstrahy, kde im hrozí nebezpečenstvo, sú pre nich životne dôležité.

Emily Readová a Chen Hsu použili koncept geolokačných aplikácií a spravili z toho jednoduchý znakový systém. Tradicionalistický prístup k aplikáciám hodný Indiánov.

TEMPT1 nie je meno programu, ale umelca z Los Angeles, ktorému v roku 2003 diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu. Teda: celé telo má paralyzované a hýbať vie len očami.

To mu však nebráni, aby stále maľoval v uliciach. Namiesto fixiek a spreja má k dispozícii kameru, ktorá sníma pohyby očí a projektor, ktorý ich premieta v reálnom čase na stenu budovy.

Aj jednoduchými pohybmi tak dokáže povedať veľké veci.

Každé slovo, ktoré povieme v digitálnom svete, necháva nezmazateľnú stopu. Namiesto paranoje to však treba vidieť ako príležitosť - stopa totiž zostane aj potom, čo v reálnom svete umrieme.

Michele Gauler postavil digitálnu urnu, ktorá po našej smrti uskladní všetky naše dáta. Príbuzní si ju môžu dať na poličku a kedykoľvek sa k nej bezdrôtovo pripojiť, aby si zaspomínali.

S Facebookom až do hrobu, povedal by cynik. A idealista by v tom videl prvú skutočnú možnosť, ako sa dá komunikovať aj po smrti.

Autor píše blog truestory.sk.

