Rozbil nahrávacie štúdio? Päť najlepších videí týždňa

Koľko pokusov povedať vetu vydržíte predtým, ako zdemolujete nahrávacie štúdio? Aj také boli tento týždeň populárne videá na sociálnych sieťach.

30. júl 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Jazykolam

Ako vyrobiť úspešný viral? Majte čosi absurdné, vtipné alebo natoľko dobré, že to budú ľudia šíriť aj sami. Najlepšie sú malé deti, mačky, opití Východoeurópania alebo ktorýkoľvek záchvat hnevu. Akosi neveríme, že čokoľvek z tohto videa je reálnou situáciou. Ale výstup britského herca Simona Greenalla pobavil.

video //www.youtube.com/embed/g50Vvk_K0zA

Veľké tajomstvo

Už vieme, prečo tie dobré, staré diely Hviezdnych vojen nikdy nemali poriadne pokračovanie. Za všetko môže Chewbacca. A aj ten blonďavý pseudobondovský fešáčik.

video //www.youtube.com/embed/sWTtMdXAazs

The Bakery Next Door

Google to robí celkom pekne. Až sa chce veriť, že to bude dokonca fungovať. Ale vlastne v internetovom svete je možné aj to, že desaťtisíc ľudí na 1. apríla uveria, že Slovensko bude mať more, takže možné je vlastne úplne všetko.

video //www.youtube.com/embed/AJoUEBYIniI

Čo robíte s nechtami?

Predsudky: muži majú radi pivo, futbal a autá, ženy lesklé časopisy, kaderníka a také tie nalepené nezmysly na nechtoch. Teraz z týchto „nezmyslov" vytvorili animovanú reklamu. Aj keď zase len na to auto.

video //www.youtube.com/embed/9A_TX-rlfvU

Pekne v zástupe

Keď už o nadšenectve, tak nech radšej vyzerá nejako takto. Nazvime to trebárs robotické mažoretky, ktoré sa menia na pristávaciu dráhu. A že transformerov majú iba v hračkárstve.