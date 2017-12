ASUS N45SF – notebook, ktorý si vás podmaní zvukom

Plochý zvuk z bežných notebookov je už minulosoťou. Pozrite sa na exkluzívny test novinky vybavenej externým basovým reproduktorom.

29. júl 2011 o 17:32 Matúš Paculík





Notebooky sa neustále vyvíjajú vo všetkých smeroch. Kým pri klasickom hardvéri je napredovanie veľmi rýchle, tak niektoré zvyšné súčasti sa už dlhšiu dobu vyvíjajú výrazne pomalšie. Sem spadá aj zvukový systém, ktorý mnohé spoločnosti dlho odkladali na druhú koľaj.



Dopyt po notebookoch určených pre multimédiá ale neklesá a výrobcovia muspa pracovať na zlepšení reprodukcie zvuku. Nikoho nevtiahne do deja filmu či hry plechový výbuch pripomínajúci skôr krčenie papierového vrecka.

ASUS N45SF Hodnotenie: 8,0

+ Slušný výkon, dynamický zvuk, USB 3.0

- dizajn Slušný výkon, dynamický zvuk, USB 3.0dizajn Procesor: Intel Core i3 2310M (2,1 GHz, 3 MB L3)

Čipset: Intel HM65

Grafický adaptér: Intel HD Graphics / NVIDIA GeForce GT 555M, 1 GB DDR3

Displej: 14” 1366×768, LED, lesklý povrch

Pamäť: 1 + 2 GB DDR3, 1333 MHz

Pevný disk: Seagate 640 GB, 5400 RPM

LAN, Wi-Fi, BT 3.0, 2× USB 3.0, 1× USB 2.0, D-SUB, HDMI, CardReader 6in1, WebCam

Kapacita batérie: 5200 mAh

Rozmery: 34,5×24,3×3,6 cm

Hmotnosť: 2,4 kg

Operačný systém: Windows 7 Home Premium 64-bit



Zapožičal: ASUS, www.asus.sk

Cena: približne 750 €

Reproduktory od renomovaných značiek nájdeme pri strednej triede notebookov pomerne pravidelne, tie najlepšie majú v tele integrovaný aj malý reproduktor určený pre nízke tóny a s novinkou v podobe externého subwooferu teraz prichádza spoločnosť ASUS.

Zvuk na prvom mieste

Na úvod začneme zvukovým systémom, ktorým sa ASUS snaží snaží prilákať zákazníkov. Používa značkový zvukový systém Bang & Olufsen ICEpower, ktorý nájdeme aj pri niektorých predchádzajúcich modeloch. ASUS N45SF je ale jedinečný tým, že má externý subwoofer, ktorý si vďaka jeho kompaktným rozmerom môžete pribaliť napríklad aj na cestu.

Spolu s technológiou Sonic Focus je výsledný zvuk dynamickejší, čo poteší rovnako hráčov počítačových hier, ako aj milovníkov multimédií. Neočakávajte ale nemožné - od klasického zvukového systému má toto riešenie ďaleko. Pri vyššej hlasitosti sme neregistrovali výraznejšie skreslenie stredného a vysokého pásma, čo ale neplatilo pre nízke tóny.

Konštrukcia a dizajn

Notebook ASUS N45SF je určený hlavne pre užívateľov obľubujúcich multimediálnu zábavu, čomu zodpovedá aj konštrukcia spolu s dizajnom. Použité sú tu výhradne plasty, pričom máte na výber z čierneho alebo bieleho prevedenia. Veko displeja je doplnené o jemný grafický motív a logo výrobcu.



Celková pevnosť tela notebooku presne zodpovedá jeho zameraniu. Jednotlivé diely do seba presne zapadajú a bez zmien vydržia aj mierne väčší tlak (vrátane veka displeja). Notebook aj napriek tomu neodporúčame dennodenne prenášať bez adekvátnej starostlivosti. Určite by zvládol niekoľko rokov, ale stačí trochu hrubšie zaobchádzanie či pád na zem a servisný zásah bude pravdepodobne nevyhnutný.



Aj klávesnica je navrhnutá s ohľadom na multimediálne určenie notebooku. Jednotlivé klávesy sú dostatočné veľké, vrátane štvorice smerových. Pohodlné je rovnako písanie, ako aj hranie hier. Na začiatku si ale budete pravdepodobne zvykať na doplnkové stĺpce klávesov, ktoré sa nachádzajú na ľavej a pravej strane.



Problémová môže byť hlavne ľavá strana obsahujúca multimediálne klávesy, ktoré budete počas prvých dní omylom stláčať. Našťastie je tu potrebné vyvinúť väčšiu silu a tak nehrozí nechcená zmena hlasitosti, či zastavenie práve prehrávanej hudby. Touchpad splýva s časťou opierok rúk, čo ale nie je žiadny problém. Jeho povrch je príjemný na dotyk, má priemerný sklz a dvojicu tlačidiel jednotného vzhľadu vo farbe tela notebooku.

Hardvér aj pre hráčov

Na test sme mali k dispozícii predprodukčnú vzorku, ktorá sa od finálne predávanej mierne líši v prípade použitého hardvéru. Spoločným základom je plnohodnotná platforma spoločnosti Intel, založená na architektúre Sandy Bridge.



Jedná o dvojjadrový procesor Core i3 2310M s maximálnou pracovnou frekvenciou 2,1 GHz, pri predajnej verzii notebooku to bude mierne výkonnejší model Core i3 2410M. Obidva procesory sú vďaka technológii Hyper Threading schopné spracovať súčasne až štyri vlákna, čo je dobrý základ aj pre pracovné nasadenie a hranie náročnejších hier. Operačná pamäť s kapacitou 4 GB je dnes už bežným základom, rozšíriť si ju dodatočne môžete až na 8 GB.



Zvyšnú hardvérovú výbavu tvorí priemerne rýchly 640 GB pevný disk, DVDRW optická mechanika a chýbať nemôže ani webová kamera. O zobrazenie sa stará 14“ displej s LED podsvietením a klasickým rozlíšením 1366×768 bodov, ktoré vzhľadom na veľkosť uhlopriečky poskytuje dostatočne jemné zobrazenie.



Kvalita displeja odpovedá celkovej cene notebooku a preto neočakávajte nadštandardné pozorovacie uhly, či presné zobrazenie farieb. Pre účely normálneho pracovného nasadenia, pozerania filmov, alebo hrania hier to plne postačuje.



Grafické karty sa v notebooku nachádzajú dve – jedna je integrovaná v procesore (Intel HD Graphics) a druhá je dedikovaná (model NVIDIA GeForce GT 555M). Prepínanie medzi nimi je riešené pomocou technológie NVIDIA Optimus, ktorá buď automaticky, alebo na základe vami zvolených pravidiel vypína a zapína dedikovanú grafickú kartu.

Z pohľadu hráča počítačových hier je notebook vybavený veľmi slušne. Procesor sa síce nezaraďuje k tomu najvýkonnejšiemu, ale zachraňuje to grafická karta s veľmi dobrým výkonom. Graficky náročnejšia hra Just Cause 2 bola aj pri nastavení maximálnych detailov a vyhladzovaní hrán plne plynulá a rovnako dobré to bolo aj pri akčnom Stalkerovi. Samozrejmosťou je prítomnosť videočipu pre spracovanie HD videa a nesmieme zabudnúť ani na obrazový výstup HDMI 1.4, vďaka ktorému si môžete na adekvátnom televízore užiť aj stereoskopické 3D zobrazenie.

Oplatí sa?

N-séria notebookov ASUS nezaprela svoje multimediálne zameranie ani v prípade testovaného modelu N45SF. Tomu zodpovedá nadštandardná zvuková výbava a hardvér, ktorý nemá problém ani s graficky náročnými počítačovými hrami. Výdrž pri práci na batériu (simulácia nenáročnej kancelárskej práce s vypnutou Wi-Fi) dosahovala skoro 6 hodín, čo je dobrý výsledok vzhľadom na použitie výkonného hardvéru.



V prípade, ak nehľadáte notebook na časté prenášanie, ale zaujímavá vás skôr jeho výkon a multimediálne možnosti, mali by ste byť spokojní. ASUS tu pribalil aj najnovšie technológie v podobe Bluetooth 3.0 a nachádzajú sa tu aj dva porty USB 3.0. Dodávaný subwoofer je nesporne zaujímavým doplnkom oživujúcim zvukový výstup, prevratné zmeny od neho ale nečakajte. Stále je to len notebook, aj keď s lepšou kvalitou reprodukcie zvuku.



Doporučená predajná cena je stanovená na 750 eur aj s DPH, čo ale nespadá do kategórie veľmi výhodnej kúpy. Taktiež výraznejší dizajn nemusí sadnúť úplne každému a po bielej verzii siahne pravdepodobne len nežnejšie pohlavie.

Tipy: Vďaka technológii NVIDIA Optimus sa dedikovaná grafická karta len v prípade potreby (hranie hier, GPGPU aplikácie), čo znižuje spotrebu notebooku a aj jeho celkovú náročnosť pri práci na batériu.

Spotreba notebooku pri nenáročnej práci je mierne nad 30 W, pri hraní sa vyšplhá až cez 90 W.

Dostupné sú dve farebné prevedenia – čierna a biela, pričom ich spoločným prvkom je strieborná klávesnica.