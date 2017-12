Google Nexus S – pozrite sa na smartfón podľa Google

Kto iný by nám mal ukázať smartfón vo svojej čistej podobe, ako samotný Google. Je Nexus S prevratné riešenie, alebo skôr len ukážka referenčného dizajnu?

30. júl 2011 o 8:12 Matúš Paculík

Google Nexus S už nie je horúcou novinkou a na trhu je už pekných pár mesiacov. Na Slovensku ho Google začal oficiálne prezentovať až pred nedávnom, čo je ale škoda, keďže sa jedná o zaujímavý smartfón s rozumne nastavenou cenou.

Spracovanie a ergonómia

Nexus S nevznikol v dielňach Google - má ho na svedomí Samsung. Je tu cítiť rukopis kórejskej firmy, čo ale nie je na škodu a ak ste fanúšikom smartfónov tejto spoločnosti, tak by ste si mohli padnúť do oka.

Rovnako ako pri väčšine modelov od Samsungu sú aj tu použité výhradne plasty. V dobe hliníkových šasi a kovových častí to môže pôsobiť menej dôveryhodne, ale stačilo sa s prístrojom chvíľu pohrať v ruke a hneď z nás opadla nedôverčivosť.

Cena s DPH: 349 €

Jednotlivé diely k sebe presne pasujú, neprehýbajú sa a telo prístroja zvláda aj väčší tlak. Trochu netradičné je jemné zakrivenie displeja, ktoré tu je hneď z niekoľkých dôvodov. Za prvé to je ergonómia ovládania prstom, na čo sme ale prišli až pri dôslednom porovnaní. Pri použitom 4,0“ displeji sme mali z ovládania pocit ako pri mierne menšom monitore, čo považujeme za výhodu.

Zakrivenie sa lepšie prispôsobí telu pri nosení vo vrecku, zlepšuje viditeľnosť na priamom slnku (ale len nepatrne) a plní aj ochrannú funkciu, keď telefón položíte na stôl displejom dole.

Pri displeji sa nachádza štvorica podsvietených dotykových tlačidiel, na dolnej strane prístroja je 3,5 mm audio výstup a micro USB konektor. Pravá strana telefónu obsahuje tlačidlo blokovania obrazovky a na ľavej strane nájdeme dvojicu tlačidiel na úpravu hlasitosti. Zadná strana patrí reproduktoru a optike fotoaparátu s LED svetlom.

Rozmery prístroja sú na náš vkus optimálne (124×63×10,9 mm) a voči ergonómii ovládania nemáme najmenšie výhrady. Tlačidlo blokovania displeja na pravej strane nám vyhovuje viac ako pri umiestnení na vrchu prístroja. Chýbalo nám ale tlačidlo spúšte fotoaparátu, ktoré poslednú dobu ignoruje väčšina výrobcov.

Hardvér

Ak by sme pri hardvéri nenašli riešenie priamo od Samsungu, bolo by to veľkým prekvapením. Použité tu je System-on-Chip riešenie Samsung S5PC100, pozostávajúce z jednojadrového procesora Cortex A8 s pracovnou frekvenciou 1 GHz a grafického čipu PowerVR SGX540. Pamäť RAM má kapacitu 512 MB, pre ukladanie dát tu je dostupných celkovo 16 GB. Slot na micro SD kartu by ste hľadali zbytočne, čo ale vzhľadom na veľkosť integrovanej pamäte nie je až tak veľký nedostatok.

Hardvérové parametre môžeme zaradiť do lepšieho priemeru, z ktorého vytŕča jedine grafický čip. Vlajkové lode mnohých výrobcov totiž okupuje kombinácia dvoch jadier a väčšej pamäte RAM. Svižnosť telefónu je ale aj vďaka prítomnosti systému Android 2.3.4 vynikajúca a počas celej doby testovania sme nezaznamenali prakticky žiadny problém.

Displej má uhlopriečku 4,0“, použité je rozlíšenie 480×800 bodov, prinášajúce dostatočne jemný obraz. Pre náš región je použitá technológia Super LCD, ak si ale kúpite tento smartfón v spojených štátoch alebo Veľkej Británii, tak vás poteší viditeľne lepší Super AMOLED.

Výstup z integrovaného fotoaparátu nie je ničím výnimočný a pri svojom rozlíšení 5 Mpx ponúka len priemernú kvalitu. Nastavení je dostupných len niekoľko (vyváženie bielej, makro režim, pár scénických režimov), manuálne alebo selektívne zaostrovanie dotykom sa tu nenachádza. Možnosti nahrávania videa sú miernym sklamaním, keďže 420p má od HD rozlíšenia dosť ďaleko.

Slabšia výbava

Určitú zásluhu na svižnosti smartfónu Google Nexus S má aj fakt, že tu Google ponúka čistý systém s minimálnym počtom doplnkových aplikácií. Zbytočne by ste hľadali rôzne nadstavby typu HTC Sense, ktoré sú síce pekné, rýchlo sa na ne zvyká, ale zároveň dokážu odkrojiť slušnú časť z operačnej pamäti.

Pre skúseného užívateľa žiadny problém (skôr výzva), ak na telefóny so systémom Android nie ste zvyknutý, tak sa pripravte na dlhšie maturovanie nad rôznymi aplikáciami. Prostredie si ale vďaka tomu môžete plne prispôsobiť svojim potrebám pekne od základu.

Obrazovka je rozdelená na 5 virtuálnych plôch, takže máte k dispozícii dostatok miesta na rôzne widgety. Viac plôch by bolo zbytočných, či skôr kontraproduktívnych z dôvodu len priemernej kapacity pamäte RAM.

Skutočne ukážkový?

Google Nexus S si môžete kúpiť už za 349 eur, čo je veľmi dobre nastavená cena. Prístroj by sme totiž vzhľadom na jeho hardvérovú výbavu a spracovanie zaradili do mierne vyššej cenovej kategórie. Technológia bezkontaktných platieb NFC je u nás horúcou novinkou, ktorú ale zatiaľ nemáme ako využiť.

Slabšia softvérová výbava môže rozdeliť užívateľov na dve skupiny – jedni budú nadšení čistotou systému, zvyšku ale práve ona môže vadiť. Rovnako nie každému sadne čisto plastová konštrukcia, ktorá aj keď je dostatočne pevná, predsa nepôsobí na prvý pohľad až tak odolne.