Slovensko má tretieho mobilného operátora - licenciu GSM/UMTS získal Profinet.sk

12. júl 2002

Bratislava 12.júla (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR dnes udelil firme Profinet.sk, a. s., Bratislava, licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom týchto sietí. TASR o tom informoval hovorca TÚ SR Roman Vavro.

Spoločnosť Profinet.sk je povinná začať poskytovať služby GSM do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti licencie a služby UMTS do 30 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií. Povinná je tiež do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie vybudovať sieť GSM, ktorá bude pokrývať 20 % obyvateľstva SR signálom GSM. TÚ pridelil držiteľovi licencie pre sieť GSM číslo (cieľový kód) 0921 a pre sieť UMTS číslo 0923.

Úhrada za licenciu vo výške 1,5 miliardy Sk je rozdelená na dve splátky, ktoré je spoločnosť povinná uhradiť do 2. decembra 2002.

Profinet.sk rokuje so zahraničnými investormi, ktorí zabezpečia pre spoločnosť dodatočné finančné zdroje. TASR sa zatiaľ nepodarilo od zástupcov spoločnosti získať bližšie informácie o zahraničných investoroch.

Profinet.sk plánuje rozvíjať hlavne sieť UMTS a pri budovaní siete GSM sa zameria iba na oblasti s redším pokrytím signálu. Firma má v súčasnosti na území Bratislavy vybudovaných 100 kilometrov optických trás, ktoré môže zapracovať do budovania siete tretej generácie. Základné imanie Profinetu.sk je 50 miliónov Sk.

TÚ SR vydal 28.júna 2002 spoločnostiam EuroTel Bratislava a Orange Slovensko licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete. Licencie sa vydávajú na 20 rokov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti a o predĺženie platnosti môžu držitelia požiadať úrad v lehote 60 dní pred jej uplynutím.

