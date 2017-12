Desiate výročie oslávi značka Halo špeciálnou edíciou

28. júl 2011 o 14:30 Ján Kordoš

Desať rokov je dostatočne dlhý čas na niekoľko dielov, no na jednotku zabudnúť nedokážeme. Aj preto sa vývojári z 343 Industries s podporou Microsoftu rozhodli oživiť pôvodné dobrodružstvo a prinesú nám ho vo vylepšenej (po vizuálnej stránke) podobe ako Halo: Combat Evolved - Anniversary. Inak sa skutočne nič nezmení a dostaneme jednotku v novom balení. Ak by to predsa len nostalgikom vadilo, môžete si jedným tlačidlom aktivovať pôvodný engine a hrať Halo: Combat Evolved spred desiatich rokov.

Video obsahuje nezostrihané zábery z hrania príbehovej kampane od jej začiatku. Hranie je doplnené o komentár jedného z vývojárov, ktorý vysvetľuje ako sa k prerábke hry postavili, čo Anniversary verzia ponúkne. Musíme totiž potvrdiť, že práve Halo zmenilo mnohých hráčov, ktorí si mysleli, že strieľačky z vlastného pohľadu sú doménou PC a na konzolách sa nedajú hrať.

video //www.sme.sk/vp/21483/

Zdroj: Fileshack