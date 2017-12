Povolania zo Star Wars: The Old Republic

Ono sa po pokuse o vylúpenie banky, ktorú má pod palcom konkurenčný gang, nedalo nič iné čakať. Bitka plná výbuchov sa teda môže začať. Dôležité je uvedomiť si, že v Saints Row: The Third

28. júl 2011 o 13:50 Ján Kordoš

Nielenže do tohto projektu nalieva Electronic Arts obrovské peniaze, ale o jeho vývoj sa starajú skúsení harcovníci z BioWare. Síce si u nás posledným Dragon Age 2 mierne naštrbili inak nepoškvrnenú povesť bezchybných tvorcov, v tomto prípade im veríme. Nové video nám predstavuje niekoľko povolaní, z ktorých si budeme môcť vybrať, pričom za každé sa doba hrania natiahne na niekoľko desiatok hodín. To, čím by sa Star Wars: The Old Republic malo odlišovať od iných MMORPG by malo byť zameranie na príbeh.

video //www.sme.sk/vp/21482/

