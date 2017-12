ST chce do konca roka pokryť 3G signálom 60 % populácie

Spoločnosť Slovak Telekom (ST) chce do konca tohto roku pokryť 3G signálom 60 % populácie na Slovensku. V budúcom roku chce v razantnom tempe nasadzovania 3G siete pokračovať, keď plánuje pokryť až 80 % populácie.

28. júl 2011 o 10:12 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Podľa výkonného riaditeľa pre oblasť sietí a IT spoločnosti Slovak Telekom Ruedigera J. Schulza, ST do konca tohto roka celkovo zvýši aj rýchlosť svojej 3G siete, keď na nej postupne nasadí technológiu HSPA+, ktorú uviedla do prvých miest už v marci tohto roka. Tá podľa Schulza umožní zvýšiť prenosové rýchlosti až na 21 megabitov za sekundu (Mbps).

Slovak Telekom plánuje taktiež do konca roka začať komerčnú prevádzku technológie HSPA+ v tzv. dual-carrier režime. Tá umožňuje dosahovať teoretické rýchlosti na úrovni 42 Mbps. ST plánuje technológiu nasadzovať v tých lokalitách, kde vidí potenciál na jej využitie. Konkrétne miesta však Schulz nespresnil.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti PosAm, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku SR 15 % akcií.