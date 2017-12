Licencie operátorom ešte nepredĺžili

BRATISLAVA. Už iba 36 dní platia GSM licencie mobilných operátorov Orange a T-­Mobile. O ich predĺženie požiadali len nedávno, Orange 17. júna a T­-Mobile „pred niekoľkými týždňami“.

Obaja operátori tvrdia, že Telekomunikačný úrad zatiaľ o predĺžení licencií nerozhodol. Očakávajú, že tak urobí v najbližšom čase.

Čas na rozhodnutie sa však úradu kráti. Ak nebude právoplatné do polnoci 31. augusta, Orange aj T­-Mobile budú musieť vypnúť svoje GSM siete. To by obmedzilo najmä poskytovanie hlasových služieb.

Bývalý šéf Telekomunikačného úradu Branislav Máčaj nepredpokladá, že sa tak stane. „Ak si bude úrad istý, že operátori sa proti rozhodnutiu neodvolajú, môže vydať rozhodnutie aj 31. augusta,“ povedal. Operátori by sa v takom prípade museli vzdať práva na odvolanie, aby bolo právoplatné v ten deň.

Podpredseda Telekomunikačného úradu Juraj Michňa vraví, že úrad vydá rozhodnutie tak, aby bolo právoplatné ešte do konca augusta. „Nič by tomu nemalo brániť,“ tvrdí Michňa.

Úrad zatiaľ neprezradil, koľko operátori za nové licencie zaplatia. V kuloároch sa hovorí o niekoľkých desiatkach miliónov eur.

Tieto informácie podporuje aj dávnejšie vyjadrenie predsedu Telekomunikačného úradu Ladislava Mikuša, podľa ktorého môže poplatok závisieť od predpokladaných tržieb operátorov.