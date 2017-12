Funkcia Shift v rýchlom Driver: San Francisco

26. júl 2011 o 19:50 Ján Kordoš

Driver: San Francisco je na príbeh zameraná akčná hra, v ktorej ovládame výhradne vodiča automobilu, detektíva Tannera. Jednou z dôležitých súčastí hry je funkcia Shift. Tá hráčovi umožňuje presedlať z jedného vozidla do druhého. V zápletke je to ošetrené kómou, v ktorej sa nachádza hlavný hrdina, avšak o tom písať nechceme.

Podrobnejšie sme vám Shift predstavili v našom preview, takže len skrátene: na mape či priamo z vozidla môžete pri aktivovaní Shiftu preskočiť do ktoréhokoľvek vozidla. Ak naháňate nebezpečného zločinca v rýchlom vozidle, preskočíte do rýchlejšieho auta a máte šancu ho chytiť. Alebo rovno do kamiónu o pár stoviek metrov vpredu a nekalý živel zastavíte drsnejšou cestou.

Všetko to uvidíte vysvetlené samotnými vývojármi v ukážke. Medzi naše postrehy ďalej patria reálne vozidlá, ktoré bude možné ovládať, minimálne vizuálny model poškodenia a pre naše potešenie si môžeme aktivovať pohľad spoza volantu. Ak budú všetky interiéry vymodelované kvalitne, pôjde o dôležitý bod k dobru. Driver: San Francisco sa na trhu objaví 30. augusta pre PC, X360 a PS3.

Zdroj:Fileshack