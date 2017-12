Patentová vojna ničí vývojárov

Čoraz viac vývojárov v Silicon Valley sa stáva obeťou patentových sporov.

27. júl 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Tichá vojna, ktorú technologické firmy vedú o patenty, stojí miliardy dolárov.

BRATISLAVA. To je pekná malá firma, bola by škoda, ak by náhodou vyhorela. Vetu, ktorú by ste čakali skôr v mafiánskom filme, dnes v pozmenenej podobe počúva čoraz viac technologických spoločností v Sillicon Valley.

Rozdiel je v tom, že namiesto mafiánov sa vyhrážajú právnici a namiesto ohňa strašia žalobou pre technologické patenty.

Firmy, ktorým sa hovorí patentoví trolli (podľa postáv zo severskej mytológie, ktoré sa skrývali pod mostom a vyberali od pocestných peniaze za prechod), postupujú podľa jednoduchého modelu.

Získajú vlastníctvo najjednoduchšieho softvérového patentu a rýchlo zažalujú desiatky malých firiem s tvrdením, že ich produkt využíva patentovanú technológiu. Firmy môžu zaplatiť licenčný poplatok, ktorý im patentový troll nadiktuje, alebo ísť na súd. Náklady na patentový proces sa môžu vyšplhať na milióny dolárov, čo si začínajúce firmy nemôžu dovoliť. Musia si vybrať medzi zaplatením licencie a krachom.

Spoločnosti, ktoré licencie za patenty vymáhajú, pritom nevyrábajú konkurečné výrobky. Často ide o schránkové firmy bez zamestnancov.

Otvorené patenty

Časťou problému je uvoľnený systém udeľovania softvérových patentov, ktorý vznikol v posledných pätnástich rokoch.

Americký patentový úrad pôvodne patenty na softvér nechcel vôbec udeľovať. Firma získala len autorské práva na konkrétny produkt, ale všeobecné princípy používania softvéru sa patentovať nedali. Rozhodnutia amerických súdov však postupne dotlačili úrad k tomu, aby začal patenty udeľovať.

„Približne 30 percent patentov v USA pokrýva veci, ktoré existovali pred ich vznikom,“ povedal pre americkú rozhlasovú stanicu NPR David Martin, ktorého frima M-Cam sa zaoberá vyhodnocovaním patentov. Problémom sú aj všeobecné definície.

Úrad napríklad udelil dva rôzne patenty, z ktorých jeden je na „efektívne zálohovanie dát na rôznych počítačoch“, druhý zas patentuje „zdvojené ukladanie dát na vzdialených počítačoch“.

Malí utekajú

Keď firma Lodsys na jar tohto roka zažalovala desiatky firiem - prevažne vývojárov aplikácií pre smartfóny, časť z nich svoje aplikácie úplne stiahla z trhu.

„Predávanie softvéru v USA už dosiahlo hranicu, za ktorou nie je výhodné,” citoval Guardian vývojára Shauna Austina. Obeťou trollov však nie sú len malé firmy. Spoločnosť Kootol Software napríklad žalovala Microsoft, Apple, Yahoo aj Google za porušovanie patentu, ktorý „umožňuje používateľom posielať a odoberať správy a od iných účastníkov v sieti“.

Veľkí nakupujú

Silné firmy majú dosť prostriedkov, aby sa trollom bránili. No aj pre ne patenty predstavujú veľké riziko. Výrobcovia používajú patentové spory, aby napadli výrobky konkurencie. Posledný veľký spor sa odohral medzi Apple a HTC.

Sporili sa o technológie na smartfóny. Jadrom sporu boli patenty z roku 1994 a 1996, teda patenty o desať rokov staršie ako prvý iPhone.

Aby sa podobným sporom vyhli, snažia sa firmy nahromadiť obrovské portfóliá patentov, ktoré používajú ako odstrašujúcu zbraň. Ak sa stanú cieľom žaloby, ihneď zažalujú svojich žalobcov. Po krachu firmy Nortel bolo na predaj obrovské portólio patentov.

Rozpútala sa nákupná vojna. Google za patenty ponúkal viac ako tri miliardy dolárov, pričom otvorene hovoril, že ich chce použiť len na obranu pred patentovými žalobami.

Balík nakoniec získalo konzorcium firiem, v ktorom hrá hlavnú úlohu Apple, Microsoft a Nokia. Zaplatili zaň štyri a pol miliardy dolárov - dvojnásobok odhadovanej ceny, pričom je takmer isté, že patenty nevyužijú na výrobu, ale len na súdne spory. „Tie miliardy dolárov sa odrazia na cene každého výrobku, ktorý tieto firmy predávajú,“ uzatvára NPR.