Animovaný trailer z Lord of the Rings: War in the North

26. júl 2011 o 16:00 Ján Kordoš

Lord of the Rings: War in the North sa pomaly blíži. Aj preto nám vývojári zo Snowblindu predstavujú spoločenstvo hrdinov, s ktorými zažijeme podmanivé dobrodružstvo bitkách na studenom severe Stredozeme. Animovaný trailer neobsahuje žiadne ukážky z hrania, ale sa zameriava na epický rozmer celej zápletky. Ak ste čítali naše predstavenie hry, tak už istotne viete, že na výber dostaneme troch hrdinov, pričom každý má svoje vlastné zameranie a povolanie. Trpaslík slúži ako tank, bojuje kontaktne a je špecialista na hľadanie tajných ciest. Kúzelníčka má v malíčku mágiu, dokáže namiešať napríklad uzdravovacie nápoje a hraničiar používa luk alebo krátke meče či dýky - a už podľa samotného popisu je výborný stopár, ktorý odhalí, kadiaľ treba ísť. S touto trojicou sa vyberieme v auguste na napínavé, avšak primárne akčné dobrodružstvo. Podobne ako v nedávno vydanom Hunted: The Demon's Forge sa hrateľnosť zameria na akciu a do úzadia budú zatlačené RPG prvky, nedočkáme sa ani otvoreného sveta a podobných záležitostí. Chýbať by nám to pri zábave, ktorú by hra ponúkla, rozhodne nemalo. O atmosféru má War in the North postarané vďaka licencii, ostatné je už na samotných vývojároch.