Novinár Frank West masakruje v Dead Rising zombíkov

26. júl 2011 o 15:25 Ján Kordoš

Fanúšikov masakru nemŕtvych tento prídavok istotne poteší, ďalšou novinkou bude špeciálna zbraň electric crusher, ktorú nám Frank aktívne predvádza vo videu. Na prvý pohľad síce nevyzerá motorová píla, no svoje čaro istotne má. Hrateľnosť tejto akčnej hry z pohľadu tretej osoby sa výrazne nezmení a znovu sa budeme primárne venovať plneniu úloh a záchrane osôb v časovom limite. Vadiť by nám to nemalo, rozkošné masakrovanie zombíkov omrzí málokedy.

video //www.sme.sk/vp/21457/

Zdroj:Fileshack