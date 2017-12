Yarvik TAB310 – našiel sa recept na lacný tablet?

Z diaľky pripomína iPad, nestojí viac ako mesačné nájomné a ak ste ochotní pristúpiť na niekoľko kompromisov, tak si s ním užijete aj množstvo zábavy.

26. júl 2011 o 14:10 Matúš Paculík

Vitajte vo svete lacných tabletov, kde sa výrobcovia snažia za zlomok ceny priniesť zábavu porovnateľnú s výrazne drahšími modelmi. Do tejto kategórie spadá model Yarvik TAB310 z portfólia holandskej spoločnosti Sweex. Dokáže si pri cene 130 eur zachovať všetky dôležité vlastnosti a ponúkne výkon vhodný aj pre náročnejšieho užívateľa?

Dizajn a spracovanie

K testovanému prístroju sme nepristupovali s veľkým očakávaním, keďže dokonalej napodobeniny iPadu so všetkými jeho silnými stránkami sa v tejto cenovej kategórii nedočkáme pravdepodobne nikdy.

Zaujímavá cena, HDMI výstup, Full HD videoTypické problémy lacných tabletov SoC: IMAPX210, 800 MHz, GPU Vivante GC600

Pamäť: 256 MB RAM, 2 GB flash

Slot pre pamäťové karty: 2× microSD

Displej: 8“, 800×600, multitouch, rezistívny

Komunikácia: Wi-Fi

Rozmery a hmotnosť: 212×160×13 mm, 565 g

Operačný systém: Android 2.2



Zapožičal: AGEM, www.agem.sk

Cena: 130 €

Prístroj je tvorený výhradne z plastov kvality primeranej k cene, čomu zodpovedá aj celková pevnosť konštrukcie. Pri miernom zatlačení sa niektoré časti mierne prehýbajú a ak zatlačíte na zadný plastový kryt, tak sa na displeji objavujú fľaky (po uvoľnení ale okamžite zmiznú). Tablet preto odporúčame nosiť v pevnom puzdre, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Na prednej strane prístroja nájdeme obrazovku, jedno tlačidlo (funkcia späť) a webovú kameru s rozlíšením 2,1 Mpx. Na pravej strane prístroja sa nachádza dvojica reproduktorov, tlačidlo vypnutia prístroja a blokovania displeja, integrovaný mikrofón, dvojica tlačidiel na úpravu hlasitosti, tlačidlá Menu a Home a prepínač pre vypnutie / zapnutie Wi-Fi.

Spodná časť obsahuje konektor pre napájací adaptér, mini HDMI výstup, 3,5 mm zvukový výstup, dvojicu micro SD slotov a firemný konektor. Ten môžete využiť napríklad na pripojenie dodávanej redukcie, na ktorej sa nachádza dvojica USB portov a jeden klasický sieťový port. K tabletu si môžete pohodlne pripojiť klasický USB flash disk, klávesnicu, či dokonca aj myš.

V tomto smere tablet poteší kritikov iPadu, ktorí mu vytýkajú práve minimum rôznych konektorov. Treba si ale uvedomiť, že USB porty a sloty na pamäťové karty sú tu hlavne z dôvodu nedostatočnej kapacity integrovanej pamäte, bez ktorej si z tabletu multimediálne centrum nespravíte.

Hľadá sa hardvér

Pri lacných tabletoch si nasadzujeme na hlavy klobúky, berieme z vešiaka kabát a siahame po štýlovej fajke (v našom prípade ale bez tabaku). Stávajú sa z nás totiž detektívi, hľadajúci po celom internete informácie o exotických kúskoch hardvéru. Yarvik TAB310 sa nenechal zahanbiť a priniesol nám príjemné chvíle objavovania nových zákutí ARM architektúry.

Použitý SoC má jednojadrový procesor IMAPX210 s maximálnou pracovnou frekvenciou 800 MHz, čo je na dnešnú dobu priemerná hodnota. Vďaka prítomnosti videoprocesora si poradí s množstvom formátov a nezľakne sa ani vyššieho rozlíšenia vrátane Full HD 1920×1080 bodov.

Použitý displej má klasický pomer strán 4:3, ktorý je vhodnejší na prácu a aj prezeranie internetu. Rozlíšenie 800×600 bodov poskytuje pri uhlopriečke 8“ dostatočný stupeň detailov. Reprodukcia farieb je len priemerná, čo má z časti na svedomí aj použitá odporová technológia dotykového ovládania. Pozorovacie uhly sú dosť malé a už pri menšom náklone naberajú farby neprirodzené odtiene. Pochváliť musíme dotykové ovládanie, pri ktorom bola rozumne nastavená citlivosť, adekvátne reagujúca na naše dotyky prstov, alebo dodávaného pera.

Pri grafickom čipe sme narazili na nie veľmi známu značku Vivante (model GC600). Vo svojom tíme má ale niekoľko zaujímavých ľudí, ktorí už predtým stáli pri veľkých projektoch známych spoloční ako je NVIDIA, ATI, či organizácie Khronos Group. Pohľad na parametre a použité technológie nás príjemne prekvapil a boli sme zvedaví, či tablet ako celok obstojí aj pri náročnej prevádzke, hlavne keď má len 256 MB pamäte RAM.

Android Market

Ako pri väčšine lacných tabletov sme ani tu nenašli nainštalovaný Android Market. A keďže bez ďalších aplikácií by sa jednalo o veľmi obmedzený prístroj, bolo nutné nájsť iné riešenie. Výrobca si bol dobre vedomý tohto nedostatku a preto je už v základnej softvérovej výbave aplikácia na správu apk súborov (to je formát programov pre systém Android).

Ako prvé sme sa podujali na inštaláciu samotného Android Marketu. Aplikácia sa nainštalovala bez problémov, zadali sme prihlasovacie údaje a to bolo všetko. Potom už nasledovalo len okamžité vypnutie programu. Keď nám nefungovali ani ďalšie dve verzie Android Marketu tak sme na to rezignovali a začali zháňať aplikácie na priamo. Pre neskúseného užívateľa to určite nie je tá správna cesta a preto kúpu tabletu Yarvik TAB310 odporúčame len pre užívateľov, ktorí majú o systéme Android viac než len základné znalosti.

Aplikácie

Predinštalovaný internetový prehliadač je prakticky nepoužiteľný a jediným riešením je siahnuť po akejkoľvek inej alternatíve. Stránky síce zobraziť dokáže korektne, ale rýchlosť je veľmi nízka a aj pri jednoduchých weboch sme sa plynulosti nedočkali. Po nainštalovaní Opery sa situácia rapídne zmenila a prehliadanie stránok bolo bezproblémové. Pri tých skutočne zložitých síce rýchlosť stále nebola 100%-ná, ale oproti pôvodnému stavu to bol veľký rozdiel.

Zvyšná softvérová výbava obsahuje len základné aplikácie – správcu súborov, aplikácií, e-mailového klienta s kalendárom (Exchange), kalkulačku, čítačku elektronických kníh, diktafón, aplikáciu pre kameru, prehrávač hudobných súborov a nakoniec aj prehrávač videa. Zaujímavosťou je, že ani tento výrobca sa netajil svojou inšpiráciou v iPade a tie základné aplikácie majú ikony veľmi podobné tým, aké nájdeme v iOS prístrojoch od Apple.

Aplikácie stiahnuté z internetu išli nainštalovať bez problémov a tak si tablet môžete prispôsobiť svojim predstavám. Na graficky najnáročnejšie hry radšej nepomyslite, ale napríklad Angry Birds Rio išla plynule, čo bolo pre nás príjemným prekvapením.

Áno alebo nie?

Yarvik TAB310 nie je vo výsledku až tak zlý tablet, ak berieme do úvahy jeho cenu. Za 130 eur ponúka zaujímavý dizajn, hardvér zvládajúci aj niektoré stredne náročné hry, nájdeme tu dokonca dva sloty pre micro SD karty, mini HDMI výstup a aj redukciu so sieťovým káblom a dvoma USB portami. Konštrukcia má ale aj svoje slabšie stránky, výdrž nepresiahla štyri hodiny, chýba tu podpora pre Android Market a aj samotný displej má k dokonalosti ďaleko.

Svet lacných tabletov je jednoducho o kompromisoch, na ktoré sa treba pripraviť. Ak ste ich ochotní akceptovať, tak vám tento tablet ponúkne množstvo zábavy. Vyžadovaná je ale zručnosť užívateľa, ktorý sa dokáže popasovať s chýbajúcou podporou pre oficiálny Android market a nutnosťou sťahovania aplikácií z internetu.