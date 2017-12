Batérie môžu ohroziť bezpečnosť notebookov

Útočníci majú nový spôsob, ako infikovať počítače aj napriek tomu, že sú chránené antivírusovým softvérom. Škodlivý kód môžu uložiť do čipu, ktorý má na starosti nabíjanie a správu akumulátora. Odhalil to bezpečnostný expert Charlie Miller.

26. júl 2011 o 11:20 Milan Gigel

Chyba bola odhalená na notebookoch firmy Apple, ktoré používajú jednotné heslo pre prístup k čipu, ktorý je zabudovaný v batérii. To umožňuje nielen získavať informácie o jej stave a meniť parametre jej nabíjania, ale aj aktualizovať firmvér, ktorý na všetko dohliada. Znamená to, že softvér, podľa ktorého sa čip riadi môže vykonávať úlohy určené útočníkom.

Miller momentálne hľadá chybu v ovládačoch ktoré majú na starosti obsluhu napájania, ktorá by umožnila spustenie škodlivého kódu priamo v operačnom systéme. To by umožnilo nielen spôsobiť prehrievanie batérie, či jej prípadné vzplanutie, ale aj ľubovoľné aktivity priamo v počítači. A to aj po preinštalovaní operačného systému.

Odhalená chyba nie je kritická, ukazuje však nové možnosti prienikov prostredníctvom hardvéru. Čo by ste povedali na neoriginálnu batériu z obchodu, ktorá by mala váš notebook v hrsti?

Informoval o tom server blogs.forbes.com