Cestovať v čase nedokáže ani svetlo

Ani jednotlivý fotón neprekročí rýchlosť svetla. Výskumníci z Hongkongu tým vraj potvrdili, že Einstein platí.

26. júl 2011 o 0:00 Matúš Krčmárik

HONGKONG, BRATISLAVA. Cestovanie v čase patrí medzi najbežnejšie témy vo vedeckej fantastike.

Podľa niektorých tvrdení vedcov však ostane len pri tom.

Cestovné pravidlá

Vedci z Hongkonskej univerzity totiž dokázali, že aj fotóny, elementárne častice svetla, sa riadia Einsteinovým zákonom. Podľa neho nemôže žiadna častica prekročiť rýchlosť svetla. O cestovaní v čase preto údajne nemá zmysel hovoriť.

„Tým, že sme ukázali, že aj jednotlivé fotóny nevedia prekročiť rýchlosť svetla, sme potvrdili Einsteinovu teóriu, podľa ktorej dôsledok akcie sa nemôže odohrať pred jeho príčinou,“ cituje agentúra AFP fyzika Tu Šeng­wanga, ktorý výskum viedol.

„Týmto môžeme ukončiť diskusiu o skutočnej rýchlosti informácie, ktorú prenáša fotón,“ tvrdí Tu, podľa ktorého sa dá povedať, že aj fotón „dodržiava vesmírne cestovné pravidlá“.

Len vizuálny efekt

O možnosti cestovať v čase sa začalo hovoriť pred desiatimi rokmi, keď vedci pozorovali šírenie optických informácií v špecifickom médiu vyššou rýchlosťou ako svetlo.

Neskôr sa síce ukázalo, že išlo len o vizuálny efekt, ale niektorí vedci si stále mysleli, že jednotlivý fotón môže prekonať rýchlosť svetla.

Ak by sa mu to podarilo, dalo by sa hovoriť o cestovaní v čase. Tu sa preto rozhodol zmerať najvyššiu možnú rýchlosť fotónu. Zistil, že za žiadnych podmienok neprekročí rýchlosť svetla.

„Vďaka našim záverom budú vedci v budúcnosti lepšie chápať, ako sa šíri kvantová informácia,“ tvrdí Tu.