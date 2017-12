Obedná pauza: The Lance

Mnohých však naštartujú práve takéto výzvy. Zúčastnite sa rytierskeho turnaja! Cválajte naproti zdatným súperom, zrážajte ich kopijou zo sedla a založte slávnu rytiersku dynastiu! A čo ak sa vám to na prvý pokus nepodarí? Žiaden problém, v hre The Lance to môžete skúšať potomkami vášho hrdinu, až kým daktorý z nich neuspeje!

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.