O sociálne dávky bude možné žiadať aj elektronicky

O sociálne dávky by mohli občania od februára budúceho roka žiadať aj elektronickými prostriedkami.

22. júl 2011 o 13:18 SITA

BRATISLAVA. Umožniť by to mal návrh novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) do pripomienkového konania.

Navrhovaná legislatíva má vytvoriť podmienky na elektronizáciu výkonu štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu.

"Umožní sa komunikácia občanov s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom elektronických prostriedkov bez potreby osobnej návštevy príslušného úradu," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Rezort práce a sociálnych vecí predložil navrhovanú novelu vzhľadom na realizáciu Národného projektu Elektronické služby MPSVR na úseku výkonu štátnej správy štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi. Ide o projekt, ktorý je schválený v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

V súčasnosti zákony upravujúce poskytovanie sociálnych dávok vyžadujú len písomné podania žiadostí a akceptujú len písomné oznámenia skutočností rozhodujúcich na nárok, výšku a výplatu jednotlivých sociálnych dávok.