V ďalekom vesmíre objavili veľa vody

Okolo veľmi ďalekého kvazaru objavili vedci obrovský oblak vodnej pary.

27. júl 2011 o 0:00 TASR

BRATISLAVA. Vedci objavili dosiaľ najväčší a najvzdialenejší známy rezervoár vody vo vesmíre. V článkoch, ktoré vyjdú v magazíne The Astrophysical Journal Letters, to oznámili dva medzinárodné tímy.

Viedli ich Matt Bradford a Dariusz Lis, obaja z prestížneho California Institute of Technology v Pasadene (USA).

Okolo kvazaru

Objav veľkého množstva vody sa týka kvazaru - mohutného zdroja najmä (avšak nielen) rádiového žiarenia APM 08279+5255, ktorý leží približne 12 miliárd svetelných rokov od nás.

Svetlo, ktoré z neho aktuálne zachytávame, bolo vyžiarené v čase, keď mal vesmír iba zhruba 1,6-1,7 miliardy rokov.

Tento kvazar obsahuje čiernu dieru s hmotnosťou zhruba 20 miliárd hmotností Slnka, ktorá pohlcuje plyn a prach z okolitého disku.

Výsledkom je produkcia nesmiernej energie. V tomto prípade tisícbiliónnásobku energetického výkonu Slnka a 65.tisícnásobku Mliečnej cesty.

V jeho blízkosti sa však nachádza aj obrovské množstvo vody, presnejšie vodnej pary.

Ide o najmenej 140-biliónnásobok vody v pozemských oceánoch, čo zodpovedá 100-tisícnásobku hmotnosti Slnka a 34-miliárdnásobku hmotnosti Zeme.

"Je to ďalší dôkaz, že voda preniká celý vesmír, a to už od veľmi skorých čias," povedal Matt Bradford.

Obrovský oblak

Samotný objav vodnej pary pri kvazare vedcov neprekvapil. Unikátne je jej množstvo. Predstavuje totiž 4-tisícnásobok hmotnosti vodnej pary v našej Mliečnej ceste, keďže táto "miestna" voda je zväčša zmrznutá.

Vodná para okolo APM 08279+5255 sa nachádza v oblaku s priemerom stoviek svetelných rokov, ktorý tvoria viaceré plyny.

Jej výskyt poukazuje na fakt, že predmetná zmes je hustá a nezvyčajne teplá. Voči pozemským hodnotám síce studená a riedka, no voči typickému plynu v Mliečnej ceste päťkrát horúcejšia a 10- až 100-krát hustejšia.

Zdroje: Komuniké California Institute of Technology, Carnegie Institution a University of Colorado at Boulder - všetky z 22. júla 2011