Česi už môžu v obchodoch platiť za nákupy cez mobily

Je to jednoduché a rýchle, pri platení za nákup pri pokladnici nevytiahnete peňaženku, ale mobilný telefón. A k terminálu, do ktorého sa bežne vkladajú platobné karty, priložíte svoj mobil.

24. júl 2011 o 11:33 TASR

PRAHA. Platba prebehne rovnako, ako s obyčajnou kreditkou, pričom pri nízkej sume ani nemusíte zadať svoj PIN. Do Česka totiž dorazilo bezkontaktné platenie mobilom, konštatuje Mladá fronta Dnes.

V štyroch hypermarketoch Globus a v štyroch predajniach čerstvých ovocných štiav Mangaloo už tento týždeň odštartovali pilotný projekt platenia za nákupy prostredníctvom mobilov. Zapojilo sa do neho 400 klientov mobilného operátora Telefónika, Citibank a Komerčnej banky.

"Skúšobná fáza potrvá pol roka. Do štandardnej ponuky by sa platenie mobilom malo dostať v priebehu roka 2012," uviedol Marcel Gajdoš z asociácie Visa Europe. Odhaduje, že bezkontaktné platby mobilom nahradia platobné karty pri menších nákupoch do 500 Kč (20,48 eura). Do tejto sumy nemusia totiž kupujúci zadávať PIN, čo platbu výrazne urýchli.

Daňou za rýchlosť a komfort je ale diskutabilná bezpečnosť takéhoto spôsobu úhrady. Ak totiž užívateľ telefón stratí, môže jeho nálezca platiť za tovar do výšky 500 Kč dovtedy, kým operátor túto službu nezablokuje.

Jednou z možností, ako tomu zabrániť, je nastaviť si novú službu tak, že mobil bude vyžadovať PIN pri každej platbe.

Technológia NFC, ktorá funkciu platobných kariet v mobiloch umožňuje, ponúkne v budúcnosti aj ďalšie možnosti využitia, napríklad bude možné do telefónu "preniesť" električenky či vernostné karty.

"Odpadlo by tak nosenie desiatok rôznych kartičiek v peňaženkách," dodal Richard Walitza z Telefóniky.