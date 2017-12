Celý Harry Potter za 99 sekúnd. Päť najlepších videí týždňa

Rowlingovej príbeh sa dá vyrozprávať za menej ako dve minúty. A nebolí vás z toho hlava. Pozrite si populárne videá vybrané zo sociálnych sietí.

23. júl 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

A vy na čo viete hrať?

Vraj sú tí chlapci s elektronickými mašinkami babráci. Vraj neovládajú žiaden hudobný nástroj, a vlastne ani nie sú muzikantmi. Niektorí dokonca ani nevytvárajú žiadnu vlastnú hudbu, len spájajú útržky iných skladieb. Alebo že by to celé bolo inak?

video //www.youtube.com/embed/lTx3G6h2xyA

Čoskoro vo vašom kine

Ten odpočúval toho. Tamtí zasa hentoho. Každý odpočúval každého a všetci všetkých. Nejako podobne by sa dala zhrnúť aktuálna britská aféra, ktorá sa z jedného bulvárneho týždenníka rozšírila aj na zvyšné bulvárne média v krajine. Skôr než o tom Hollywood natočí „pravdivý príbeh", prinášame prvý trailer.

video //www.youtube.com/embed/wFufrqhp0eE

Harry Potter

Sedem kníh a osem filmov. Hermiona zostarla a stala sa z nej sexi, ehm... čarodejníčka? Pritom celý ten príbeh sa dá vyrozprávať do dvoch minút. Aj s muzikou a najmä bez 3D.

video //www.youtube.com/embed/y57sYHIDP_Y

Einstein to skrýval

Všetci poznáme tú slávnu fotografiu. No celé to vraj bolo úplne inak. Alebo aspoň trochu inak. Takto to Sony tvrdilo v trochu staršej reklame.

video //www.youtube.com/embed/9dLiZ7HbX5g

Vieš, čo piješ?

Posledné video je dokonca ešte o čosi staršie. No na sociálnych sieťach si ho však znovu všimli, tak šírime aj my. Napokon, občas môžeme podporiť aj dobrú vec.