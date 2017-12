Autá 2 - vodičák pre najmenších

Animované rozprávky sa v kinách objavujú so železnou pravidelnosťou a nútia rodičov prispieť k zábave svojho dietka filmom, v ktorom rozprávajú zvieratká, hračky alebo iné rozprávkové postavičky, inak mĺkvo stojace v kúte.

25. júl 2011 o 10:50 Ján Kordoš

Animované rozprávky sa v kinách objavujú so železnou pravidelnosťou a nútia rodičov prispieť k zábave svojho dietka filmom, v ktorom zažívajú dobrodružstvá zvieratká, hračky alebo iné rozprávkové postavičky inak mĺkvo stojace v kúte. Kvalitu nech posúdi divák, drvivá väčšina animákov sa dostane i na naše herné obrazovky. Žiaľ na konverzii si často z dôvodu časovej tiesne termínu vydania spoločne s filmom dá záležať málokto. Poznáme ale aj svetlé výnimky a jednou z nich je titul Autá 2 od Avalanche Software / Disney Interactive Studios.

Ako už zo samotného názvu vyplýva, nečaká nás žiadne poskakovanie po plošinovkách, ale si sadneme za virtuálne volanty hovoriacich autíčok rôznych tvarov a farieb. Majú oči, žvatlajú so špecifickým prízvukom a volant k ovládaniu potrebovať rozhodne nebudete. Hneď na úvod musíme pochváliť distribučnú spoločnosť Comgad, že si dala námahu s lokalizáciou. Nielen formou českých titulkov, ale hra je taktiež nadabovaná v českom jazyku, takže i najmladší hráči by nemali mať žiadny problém s porozumením, čo vlastne ktoré autíčko bľaboce. Ponecháme stranou príbeh i jednotlivých protagonistov, ide predsa o licenciou podporený titul, takže všetko nájdete na svojom mieste a ten červený športiak je hlavným hrdinom.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Logicky je titul určený primárne mladšiemu publiku, čomu zodpovedá i samotná hrateľnosť. Arkádové jazdenie so známymi vozidlami (pokým poznáte predlohu) je založené na jednoduchom jazdnom modely, ktorý nerobí príliš veľké rozdiely medzi jednotlivými autami. Dôležité informácie sú v podstate len dve: zrýchlenie a maximálna rýchlosť, pričom o čo je väčšia jedna položka, o to je tá druhá nižšia. Nezáleží tak v žiadnom prípade na vzhľade vozidla, aj vysokozdvižný vozík to môže natrieť wrc špeciálu a podobne. Dôležitý totiž nie je výber vozidla, ide o jeho ovládanie. Podobne sme kedysi ovládali autíčka v Mario Kart, Micromachines, Death Rally či čiastočne i Ignition. Na vozidlo pozeráte zozadu, šípkami pridávate, brzdíte (v podstate nemusíte) a zatáčate.

Základné úkony vás naučí tutoriál, nemusíte sa obávať precíznosti a presnosti, Autá 2 sú predovšetkým arkáda, ktorú zvládnete jednou rukou. Žiaľ len obrazne, v skutočnosti je na tom ovládanie trochu inak. O niečo zložitejšie nielen na vás zapôsobí rozloženie ďalších akčných kláves. Je ich totiž príliš mnoho: skok, driftovanie (dá sa zapnúť ako automatické), turbo, streľba zo zbrane, silný náraz do auta vľavo a vpravo (dve klávesy), špeciálne klávesy na vykonávanie kaskadérskych kúskov pri skoku (štyri klávesy) a používať budete i obrátenie vozidla, takže ním frajersky cúvate a pohľad dozadu, kde sa nachádzajú vaši súperi. Oceňujeme pestrosť, ktorú následne hrateľnosť ponúka, avšak mnohé radšej mohlo byť vyriešené špeciálnym akčným tlačidlom, takto je nutné ovládať vozidlo jednou rukou a druhou na klávesnici (pri gamepade tento problém odpadá) voliť príslušné akcie.

Rýchlosť, ktorou sa jednotlivé vozidlá pohybujú, nepredstavuje ani pri zrýchlení turbom vysoké nároky na koncentráciu a reakcie, ide o pohodové a pomerne pomalé jazdenie, žiadne adrenalínové Wacky Wheels, postačí vám postreh banského koňa. Zábava tkvie vo vyberaní zákrut a kontakte s ostatnými. Na výber dostanete klasické jazdenie na kolá bez používania zbraní, kde je nutné sústrediť sa na vhodné aktivovanie turba (zbierate ho v plechovkách alebo driftovaním a inými kúskami), ďalej sú tu preteky i so zbraňami (niesť môžete vždy len jednu, výbava je klasikou v žánri: rakety, automat, olejová škvrna...), pokúšate sa na čas zostreliť určitý počet nepriateľských aut, snažíte sa prežiť čo najviac kôl s ubúdajúcim štítom a podobne. Možností je neúrekom, autíčok niekoľko desiatok, rozmanitých tratí hromada a hlavne príbehových úloh toľko, že pri hre vydržíte hodiny a ak sa vám to zunuje, stále máte možnosť zahrať si vo voľnej hre. Nechýbajú ani RPG prvky, takže za každý vyhraný pretek dostávate skúsenosti (podľa umiestnenia v prvej trojici) a ak si polepšíte o jeden level, otvoria sa vám nové možnosti. Napriek tomu zažijete najväčšiu zábavu v multiplayeri buď ako kooperatívne plnenie úloh alebo v arénach či iných módoch.

Technické spracovanie v hrách pre najmenších zohráva menej podstatnú úlohu. Dôležitým faktorom vyjadrenia kvality je súdržnosť s predlohou, čo sa v prípade druhých Aut podarilo na výbornú. Nie, že by kvalita grafiky bola na vysokej úrovni, v porovnaní s inými hramiu ide o mierny podpriemer, no plní svoju funkciu, jednotliví protagonisti sa podobajú tým z filmov, a to úplne stačí. Mohli by sme chcieť často väčšiu porciu detailov, vyššie rozlíšenie textúr, pretože pozerať sa dá maximálne tak na autíčka, no je to predsa len titul primárne určený deťom. Animácií vzhľadom na autá v hlavných úlohách mnoho nie je a sú jednoduché. Zvuková stránka počas pretekov neohromí, je monotónna, avšak detských hráčov poteší už spomínaný český dabing, ktorý je viac než podarený vďaka zrozumiteľnosti a snahe hercov prispôsobiť farbu svojho hlasu konkrétnemu autíčku.

Autá 2 nemožno nechať len tak prejsť okolo. Nejde o hru pre skutočných hráčov, no tí mladší dostanú produkt, ktorý je plnohodnotný a zábavný po všetkých stránkach. Tých niekoľko drobností hre ľahko odpustíte a ostatné vás chytí. Nie je to žiadne Need for Speed, lež zábava, ktorá sa znásobuje multiplayerom. Skutočne dôležité chyby sa hľadajú nesmierne ťažko. Aj preto hodnotíme pomerne vysoko, druhé Autá jednoducho vo svojom žánri nemajú konkurenciu.