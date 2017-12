LG Optimus 2X – Smartfón novej generácie, ktorý sa oplatí kúpiť

Výkonný smartfón nemusí vždy lámať rekordy vysokých cien. LG sa nám snaží ukázať, že sa dá skĺbiť vysoký výkon a kvalitné spracovanie spolu s lákavou cenou.

21. júl 2011 o 16:25 Matúš Paculík

Oficiálne prvým smartfónom na trhu s dvojjadrovým procesorom je LG Optimus 2X. Nejedná sa síce o úplne horúcu novinku, ale s prihliadnutím na cenu pohybujúcu sa okolo hranice 400 eur, dobré spracovanie a vysoký výkon je to jeden z modelov, ktorý by ste určite nemali minúť.

Spracovanie a dizajn

Trafiť sa do vkusu všetkých ľudí je nemožné a neočakávame, že bude každý stotožnený s našim pozitívnym pohľadom pre dizajn smartfónu LG Optimus 2X. Ten nie je príliš extravagantný, výrobca vsadil skôr na decentný vzhľad spájajúci tmavé plasty a kovové doplnky.

Pás na zadnom kryte plní len dizajnovú funkciu, rám okolo celého tela prístroj spevňuje a prináša aj vyššiu odolnosť pri nárazoch. Na kratších rohoch mierne prevyšuje obrazovku, vďaka čomu si ju nepoškriabete ani na drsnejšom povrchu pri obrátenom položení.

Jednotlivé diely presne zapadajú, použité plasty sú dostatočne pevné a v žiadnej časti prístroja sme nezaznamenali nepríjemné prehýbanie sa, či vydávanie neprirodzených zvukov. Smartfón vďaka tomu pôsobí veľmi pevným dojmom a zvládne aj menej šetrné zaobchádzanie.

Ergonómia

LG Optimus 2X Hodnotenie: 9,0 + Vynikajúci výkon, HDMI výstup, dizajn, cena

- Priemerný zvuk z reproduktora, chýba informačná dióda, Android vo verzii 2.2 Vynikajúci výkon, HDMI výstup, dizajn, cenaPriemerný zvuk z reproduktora, chýba informačná dióda, Android vo verzii 2.2 SoC: NVIDIA Tegra 2 250 (ARM Cortex A9 1 GHz Dual Core, 1 MB L2)

Pamäť: 512 MB RAM + 7 GB storage + Micro SD

Displej: 4,0“ 480×800, IPS TFT, dotykový

Foto: 8 Mpx, LED flash, 1080p video

Frekvencie: GSM 850/900/1800/1900

Komunikácia: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, Wi-Fi, BT 2.1

GPS: Áno, Google Maps

Batéria: 1500 mAh

Rozmery: 124×63×10,9 mm

Hmotnosť: 139 g

Systém: Android 2.2.2 Zapožičal: LG, www.lg.com/sk

Cena s DPH: od 399 €

Pod displejom sa nachádza štvorica podsvietených dotykových tlačidiel, na hornej strane prístroja je 3,5 mm audio výstup, tlačidlo blokovania obrazovky, micro HDMI výstup a na spodnej strane to je micro USB a dvojica reproduktorov. Ľavá strana prístroja neobsahuje žiadne ovládacie prvky a na pravej nájdeme len dvojicu tlačidiel pre ovládanie hlasitosti.

Chýbalo nám tlačidlo pre fotoaparát, od ktorého začína upúšťať čoraz viac výrobcov. Áno, nie je problém si dať na plochu zástupcu aplikácie, ale pre momentky je niekedy hardvérové tlačidlo na nezaplatenie. Zadná strana patrí optike fotoaparátu, pri ktorom nemôže chýbať LED svetlo.

Ergonómia ovládania je, aj napriek mierne väčším rozmerom, veľmi dobrá - prístroj sa v ruke drží pohodlne a nehrozí jeho vypadnutie v prípade ovládania len jednou rukou. Doplnkové aplikácie od LG uľahčujú ovládanie aj pri používaní v automobile. Nájdeme tu aj predinštalovaný Polaris Office, antivírusovú aplikáciu, či riešenie pre bezdrôtové zdieľanie multimédií.

Hardvér

Po množstve modelov s čipsetom od Qualcomm sa nám konečne dostal do rúk smartfón s hardvérovou platformou od NVIDIE. Tá pred niekoľkými rokmi správne odhadla vývoj trhu a teraz má pevný základ pre mobilné zariadenia na rozdiel od AMD, ktoré svoju mobilnú divíziu predalo.

Smartfóny a tablety zažívajú v porovnaní so stagnujúcim desktopovým segmentom neustály boom a dokážu generovať zisky.

Vráťme sa ale späť k Tegre, ktorá je srdcom testovaného smartfónu. Základom sú dva CPU jadrá ARM Cortex A9, ktoré ako prvé priniesli do mobilných zariadení schopnosť spracovania príkazov mimo poradia. Tú síce máme pri klasických CPU už niekoľko, pri mobilných zariadeniach to je ale novinka, ktorá by sa mala podieľať na znova o niečo vyššom výkone.

Otázkou ale ostáva reálne využitie možností dvoch jadier, hlavne keď je smartfón vybavený nie práve najaktuálnejším systémom Android 2.2.2. Na internete sú dostupné neoficiálne aktualizácie na vyššiu verziu, ale mnoho užívateľov sa sťažuje na horšiu stabilitu systému a neostáva im nič iné, len počkať na oficiálnu aktualizáciu.

Trochu nás zarazila len 512 MB kapacita pamäti RAM. Aj tu ale platí, že pre dobre vyladený systém je to plne postačujúce a päť úplne zaplnených virtuálnych obrazoviek smartfón stíhal bez náznaku vážnejších problémov. Nachádzala sa tu miniaplikácia pre počasie (so zaujímavými grafickými efektmi pri odblokovaní obrazovky), nechýbali sociálne siete Facebook, Twitter, veľký kalendár, Google Latitude, FourSquare, Google Reader a mnoho ďalších.

Pri našich záťažových testoch v podobe používania náročnej aplikácie (typicky 3D hry) a na pozadí bežiacich procesoch (streamovanie hudby, zdieľanie internetu, sťahovanie súborov) sme nespozorovali väčšie problémy. V porovnaní so strednou triedou smartfónov vybavených jednojadrovým CPU a priemerným grafickým čipom sme zaznamenali citeľný rozdiel, ktorý určite stojí za zváženie.

O multimédiá a zábavu sa stará riešenie vytvorené priamo NVIDIOU – grafický čip spolu s video čipom. Graficky náročné hry tu nie sú žiadny problém a Full HD video dokáže prístroj nielen prehrať, ale aj zaznamenať.

Po pripojení k televízoru pomocou HDMI konektora sa z neho stáva herná konzola, či dokonca prenosný mediaplayer.

Displej má podľa nás zvolenú optimálne veľkú 4“ uhlopriečku, ktorá je dobrým kompromisom medzi veľkosťou a samotným dotykovým ovládaním. Vďaka technológii IPS sa vyznačuje veľmi dobrými pozorovacími uhlami a živými farbami. Na priamom slnečnom svetle svoju jedinečnosť stráca, ale aj tak sa vo svojej kategórii jedná o nadpriemerný displej.

Prítomný 8 Mpx senzor je dobrým základom pre nenáročné fotografie, momentky, panorámu, či záznam videa. Svojou kvalitou je na tom medzi smatfónmi pomerne dobre – farbám síce chýba sýtosť, ale za to detailnosť je až prekvapivo dobrá na tak malý snímač. Fotografie zachytené pri horšom osvetlení si stále zachovávali dobrý stupeň detailov a šum tu nemal drastický vplyv na výslednú kvalitu fotografie.

Potešila nás možnosť záznamu videa v plnom HD rozlíšení 1920×1080 bodov pri 24 fps (rozlíšenie 720p má plynulejších 30 fps). Kvalita výstupu sa s klasickou kamerou porovnať nedá, výsledok je ale viac než len dostatočný pre uchovanie si zaujímavých spomienok.

Dobrá kúpa

LG Optimus 2X sa dá aktuálne zohnať už okolo ceny 399 eur, čo je po všetkých 500 „eurových“ high-end modeloch veľmi príjemne spestrenie. Výrobca sa navyše nesnažil za každú cenu šetriť a tak sme boli spokojní nielen so samotnou konštrukciou a dizajnom, ale aj s výkonom prístroja.

Je prakticky nemožné nájsť aplikáciu, ktorá by bola pre tento smartfón nezvládnuteľná. V najbližšej dobe sa to určite nezmení a naše odporúčanie tak platí aj pre užívateľov, ktorí svoj smartfón využívajú aj ako prenosnú hernú konzolu.

Spotreba smartfónu nijak nevybočuje zo zástupu aktuálnej High-end ponuky Android prístrojov. Na jedno nabitie zvládne bežný deň v podobe častého prezerania mailov, písania SMS správ, či telefonovania. Hranie hier či neustále vypisovanie v IM klientovi ale dokáže vybiť batériu behom pár hodín.

Našli sme aj niekoľko nedostatkov, ktoré ale nie sú tak kritické, že by prístroj zrážali z jeho pozície. Za prvé nám vadila kvalita zvuku reprodukovaného pomocou interných reproduktorov. Pri maximálnej hlasitosti je tu jasne počuteľné silné skreslenie, ovplyvňujúce aj vyzváňanie. Ďalej to je absencia informačnej diódy, ktorá by nám oznamovala zmeškanú udalosť (neprijatý hovor, nový e-mail, správu na Facebooku). Riešením je inštalácia doplnkovej utility, ktorá po prijatí správy, e-mailu, či zmeškanom hovore rozbliká štvoricu dotykových tlačidiel.

Na koniec to je prehrievanie prístroja pri používaní náročných aplikácií a hier. Na tento problém ale narážame pri každom výkonnom smartfóne – hardvér má určitú spotrebu a zostatkové teplo zostáva v zajatí malého prístroja. Toto by mal zmeniť prechod na novú výrobnú technológiu, nahradzujúcu aktuálnych 40 / 45 nm.

Tento rok sa 28-nm SoC pravdepodobne ešte nedočkáme, ale za to nás NVIDIA poteší štvorjadrovým modelom Kal-El, ponúkajúcim celkovo až 5-násobný výkon oproti aktuálnemu riešeniu Tegra 2. Grafická časť s 12-timi výpočtovými jednotkami bude plne podporovať stereoskopické 3D a extrémne HD rozlíšenie 2560×1600 bodov. Že to skôr vyzerá na parametre klasického počítača? Vedzte, že nie ste ďaleko od pravdy a smerovania vývoja celej ARM platformy.