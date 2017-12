Talenty z IT odborov školu často neskončia

O študentov informačných technológií sa preťahujú firmy už počas ich štúdia.

21. júl 2011 o 0:00 Daša Račková

Dopyt svetových firiem po informatikoch je veľký a nájde sa dosť študentov, ktorí sa zaobídu bez titulu a pred školou uprednostia dobrý príjem.

BRATISLAVA. Prácu si nájdu aj bez vysokoškolského titulu a firmy o nich medzi sebou tvrdo bojujú už počas štúdia.

Absolventi informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity (STU) sú žiadaní na trhu a podobne ako zakladateľ Microsoftu Bill Gates či šéf Applu Steve Jobs štúdium nadaní študenti ani nemusia vždy dokončiť.

Neodolajú ponukám bratislavských filiálok Microsoftu, firmy Lenovo, IBM, HP či Dell.

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Ľudovít Molnár hovorí, že dopyt po študentoch je taký veľký, že škola nedokáže vychovať toľko študentov, koľko by firmy potrebovali.

Firmy ich nechcú zmeškať

„Firmy rýchlo zistili, že naši študenti sú takí schopní, že ich môžu plnohodnotne zamestnať. Ak chcú získať kvalitného absolventa, nadväzujú s ním kontakt už počas štúdia.“

Za Microsoft Slovakia to potvrdila Petra Fürbecková. „Pravidelne pracujeme so študentskými organizáciami a mladé talenty si odchytávame už počas štúdia. Neradi by sme premeškali príležitosť na spoluprácu.“

Skúsenosť s prácou počas štúdia na STU má aj Roman a nespomína na tie časy rád. „Bol som vyčerpaný a zhoršil sa mi prospech, nakoniec som to vydrel aspoň na bakalára.“ Magisterské štúdium dokončil na inej škole, štúdium na pôvodnej škole spolu s prácou by boli až príliš náročné. „Je to kvalitná škola, ale rozhodol som sa pre prácu. Platia nadpriemerne.“

O preťažených študentoch, ktorí sa venujú viac práci, Molnár vie. „Niekedy musia aj štúdium zanechať. Nejde však o veľký počet.“ Problém sa prejavuje aj v účasti vysokoškolákov vo výskumnej práci. „Veda ťahá za kratší koniec, mladí sa často rozhodnú pre financie.“

Polovičný nárast

Platy špecialistov v oblasti informatiky sú v rebríčku hneď za riaditeľmi a manažérmi, potvrdzuje Ivana Brutenič z personálnej agentúry Exact Recruitment. Priemerný plat informatika sa pohybuje od tisícsto po tritisíc eur, závisí to od regiónu a odpracovaných rokov.

Slovenská technická univerzita prijala na tento odbor 720 študentov, čo je oproti minulému roku nárast viac ako o polovicu. Bakalárske štúdium ukončilo tento rok 143 študentov, inžiniersky titul získalo 163 vysokoškolákov.

Rozostavanú budovu v Mlynskej doline sa do septembra, ako bolo plánované, dokončiť nepodarí. Aspoň jej časť chcú pri takom veľkom náraste počtu študentov otvoriť v prvej polovici budúceho roka.