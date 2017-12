Minúta po minúte: Raketoplány skončili, posledný pristál

Posledný americký raketoplán Atlantis pristál na Floride. Pre NASA tak skončil program týchto vesmírnych superstrojov.

21. júl 2011 o 10:00 (tp, vas)

Posledný americký raketoplán Atlantis pristál na Floride. Pre NASA tak skončil program týchto vesmírnych superstrojov.



12:45

Ako posledný opustí raketoplán veliteľ misie Chris Ferguson. Ostatní astronauti už prešli do transportného vozidla.

12:22

Astronauti sa pripravujú na opustenie Atlantisu. Z raketoplánu ich odvezie špeciálne transportné vozidlo, ktoré už zaparkovalo vedľa trupu raketoplánu.

Na Floride zároveň začalo svitať.

12:11

Pozemný tím dorazil k raketoplánu. Posledný let posledného raketoplánu trval 12 dní a 18 hodín.

12:09

Podľa Fergusona je raketoplán v poriadku, nasleduje proces vypínania jeho energie.

12:08

"Atlantis je doma. Jeho cesta sa zavŕšila. Moment, ktorý si treba vychutnať," zaznelo tiež z centrály NASA.

12:07

„Vesmírne raketoplány zmenili spôsob, ako sa pozeráme na svet,“ povedal krátko po pristátí veliteľ misie Chris Ferguson.

„Ale Amerika neprestane objavovať. Ďakujem, že ste nás chránili a že tento program skončil dobrým koncom.“

12:05

Posádka raketoplánu nadviazala rádiokontakt s pozemným tímom, štartujú štandardné popristávacie procedúry a čaká na konvoj, ktorý ju odvezie z raketoplánu.

12:03

"Toto pristátie bolo venované všetkým mužom a ženám, ktorí počas 30 rokov pracovali na programe raketoplánov," povedali zástupcovia NASA po pristátí.

12:00

Raketoplány končia po 30 rokoch, 135 misiách a 21-tisíc obletoch Zeme.

11:59

"Jedna vec je bez debát - Amerika neprestane s výskumom vesmíru," hovorí veliteľ Chris Ferguson.

11:58

Raketoplán pristál.

11:57

Minúta do pristátia. Minúta a éra raketoplánov bude minulosťou. Veliteľ Ferguson hlási, že vidí pristávaciu rampu.

11:55

Atlantis práve prekonal zvukovú bariéru. Bolo to počuť. Veliteľ Chris Ferguson prevzal manuálne riadenie raketoplánu. Atlantis sa otáča o 240 stupňov, aby sa dostal do správnej polohy pre pristátie.

11:53

Infrakamery už zachytili na oblohe raketoplán.

11:51

Posádka Atlantisu práve prijíma pristávacie dáta z riadiaceho strediska. Sondy na nose raketoplánu zároveň začínajú zisťovať rýchlosť, výšku a uhol pristánia a informácie posieľajú navigačným prístrojom.

11:50

Atlantis spomalil na štvornásobok rýchlosti zvuku, zhruba sedem minút do pristátia.

11:47

Desať minút do pristátia, Atlantis približuje k západnému pobrežiu Floridy. Raketoplán spomaľuje - momentálne ide už iba 6-krát rýchlejšie ako zvuk.

11:46

Atlantis letí stále príliš rýchlo. V priebehu najbližších minút preto musí spomaliť na rýchlosť primeranú na pristátie.

Kennedyho vesmírne stredisko medzičasom kontroluje systémy raketoplánu.

11:42

"Všetko ide fantasticky, kiežby si každý mohol užiť tú super žiaru vonku," povedal veliteľ letu Chris Ferguson.

Éra raketoplánov sa za 15 minút skončí. Atlantis práve prelietava nad Yucatánskym polostrovom v Mexiku. Letí rýchlosťou Mach 14, vo výške 54 kilometrov nad zemou, 1100 kilometrov od Floridy.

11:40

Počas klesania bude Atlantis robiť otočky v tvare S, podobne ako lyžiar na kopci. Zníži tak svoju rýchlosť.

11:39

„Z našej strany vyzerá všetko fantasticky,“ odkazuje riadiace stredisko veliteľovi raketoplánu. Ten rovnaké pocity potvrdzuje aj z paluby Atlantisu.

11:36

Teplo pri pristávaní momentálne dosahuje najvyššie hodnoty. Podľa NASA to bude trvať 10 minút. Atlantisu ostáva asi dvadsať minúť do pristátia.

Medzičasom sa raketoplán blíži k Mexiku, z juhozápadu bude ďalej pokračovať na Floridu.

11:34

Atlantis sa vo výške 75 kilometrov blíži k západnému pobrežiu strednej Ameriky.

11:33

Práve vďaka "treniu" o atmosféru dokáže raketoplán spomaliť na pristávaciu rýchlosť.

11:31

Tu si môžete pozrieť mapu trajektórie posledných tisícok kilometrov raketoplánu.

11:30

Pri prechode atmosférou astronauti prvýkrát po dvoch týždňoch začínajú cítiť gravitáciu. Najrizikovejší moment nastane o štyri minúty, keď teplota na ochrannom štíte raketoplánu bude najvyššia.

11:26

Pristávací pás, ktorého by sa mal raketoplán dotknúť za 30 minút, je 90 metrov široký a viac ako 4,5 kilometra dlhý. Postavili ho na Floride v roku 1975.

11:25

Atlantis vstupuje do atmosfére Zeme. Momentálne letí 22-krát rýchlejšie ako zvuk. Všetky systémy sú podľa riadiaceho strediska v poriadku.

11:24

V Kennedyho vesmírnom stredisku bude pristátie Atlantisu 78. pristátím raketoplánu. Zároveň bude 25. v noci.

11:20

"Všetko zatiaľ vyzerá dobre," znie v centrále NASA podľa USA Today. O päť minút by mal raketoplán vstúpiť do atmosféry. Teplota by pri prechode mala dosiahnuť až 1100 stupňov Celzia.

11:17

Raketoplán sa natáča do pozície s mierne zvýšeným nosom. Ten je "zdvihnutý" asi o štyridsať stupňov. To Atlantisu umožní brzdiť o atmosféru, tepelný štít zároveň ochráni posádku.

11:13

Raketoplán pred desiatimi minútami prelietaval asi 300 kilometrov nad Austráliou. Momentálne letí zo západu na východ.

11:08

„Motory fungovali perfektne, až do konca,“ píše na svojom Twitterovom účte veliteľ misie Chris Ferguson. raketoplán je už v správnej orientácii, pripravený na pristávanie.

11:05

Prvý dotyk gravitácie ucítia astronauti asi 16 minút po tom, ako raketoplán začne zostupovať do atmosféry. Po trinástich dňoch tak konečne začnú cítiť váhu svojho tela.

10:56

Hodina do pristátia. Hornej vrstvy pozemskej atmosféry sa raketoplán dotkne približne o 11:25 nášho času.

10:53

Atlantis pokračuje saltom vzad, aby sa dostal do správnej pristávacej pozície.

10:49

„Deorbit burn“. Raketoplán zapálil nad Malajziou svoje tri motory a začína klesať smerom do atmosféry. Motory pobežia tri minúty a šestnásť sekúnd a stroj by mali spomaliť o viac ako 360 kilometrov za hodinu. To stačí na "vkĺznutie" do atmosféry.

10:44

V súčasnosti raketoplán vo vesmíre cúva. To je nutná poloha pre „deorbit burn“.

NASA na pristávacej dráhe v Kennedyho vesmírnom stredisku už zapla svetlá.

10:43

Pripomíname, že americké raketoplány nie sú jedinými raketoplánmi. Svoje stroje mal aj Sovietsky zväz. Raz sa do kozmu pozrel Buran, na jeho palube však nebola posádka.

Odstavený raketoplán napokon v roku 2002 podľa agentúry TASR zničila veterná smršť, keď strecha hangáru padla rovno na stroj.

Okrem neho mali Sovieti aj tri prototypy raketoplánov Ptička. Tie však do vesmíru nikdy nevyleteli.

10:35

Atlantis letí zo severozápadu na juhovýchod, aktuálne sa nachádza nad Kaspickým morom. Pred pár minútami preletel ponad Poľskom.

Raketoplán sa zároveň natáča správnym smerom ešte pred tým, ako zapáli svoje motory na "deorbit burn".

10:23

Ako sa cíti posádka, keď pristáva raketoplán? V tomto krátkom videu NASA ukazuje, ako to veliteľ misie STS-135 cvičil.

10:17

Atlantis pred malou chvíľou začal svoj 200. a posledný oblet okolo Zeme.

10:12

Atlantis práve dostal „go" pre takzvaný „deorbit burn". Jedná sa o krátke, asi trojminútové zapálenie motorov, ktoré povedie k úprave dráhy raketoplánu. Táto úprava ho dostane z obežnej dráhy na zostupovú dráhu, ktorá povedie k pristátiu.

Ak raketoplán začne klesať do atmosféry, už nebude mať príležitosť pristávací manéver zastaviť. Stroj sa totiž správa ako veľký klzák.

10:09

Viditeľnosť v okolí Kennedyho vesmírneho strediska je podľa NASA zhuba 16 kilometrov. Všetky systémy zatiaľ majú „go“ na pristávanie. Inžinieri tiež dokončili testy raketoplánu, jeho manévrovanie je v poriadku.

10:05

Aká bude budúcnosť kozmonautiky? Uvažujeme o tom v komentári.

9:40

Atlantis má dnes dve možnosti pristáť. Ak by nemohol pristávať o 11:56 (tesne pred svitaním na Floride), ďalšiu príležitosť dostane o 13:32 nášho času.

9:35

Podľa NASA sú poveternostné podmienky dobré. "Nemôžu byť lepšie," ohlásilo vesmírne stredisko posádke. Pristávať sa bude.

9:33

Zapálenie motorov, ktoré raketoplán nasmerujú z obežnej dráhy na pristátie, by sa malo odohrať o 10:49 nášho času.

Raketoplán Atlantis Konštruovať ho začali v roku 1980. V októbri v roku 1985 prvý raz vyštartoval do kozmu. Má za sebou 33 misií (vrátane aktuálnej), dvanásťkrát letel k Medzinárodnej vesmírnej stanici. Po pristátí ho inžinieri rozoberú a kostra raketoplánu poputuje do múzea priamo v Kennedyho vesmírnom stredisku. Misia STS-135 Posledná misia v histórii amerických raketoplánov. Veliteľom štvorčlennej posádky je Christopher Ferguson, pilotom Douglas Hurley, špecialistami Rex Walheim a Sandra Magnusová. Posádka je najmenšou od roku 1983. Dôvodom je, že v prípade nehody nemá NASA astronautov ako zchrániť a ruské Sojuzy odvezú len troch kozmonautov. Posádku Atlantisu by tak museli evakuovať postupne. Misia sa pôvodne nemala odohrať, no keďže raketoplán bol v pohotovosti a pripravený letieť v prípade problémov Endeavouru, NASA sa rozhodla, že predsa len poletí. Cieľom misie bolo doplniť zásoby na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS a odviezť späť na zem odpadky. Na palube viezol raketoplán modul Raffaello a nosič LMC.

