Na pohrebisko neznámeho národa sa archeológovia vrátia na budúci týždeň

Nitra 11. júla (TASR) - Pohrebisko pochádzajúce z druhej polovice piateho storočia, z čias sťahovania národov, patrí k unikátnym nálezom svojho druhu.

V tohtoročnej letnej sezóne ho objavili archeológovia z Nitry v katastri Tesárskych Mlynian v okrese Zlaté Moravce.

"Doteraz sme odkryli 43 hrobov a nálezy z nich ošetrujeme, vyhodnocujeme a skúmame v laboratóriách. Po krátkej prestávke sa archeológovia a ich pomocníci vrátia na miesto nálezu na budúci týždeň," informoval dnes v rozhovore pre TASR zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay. Archeológov zaujíma najmä fakt, ktorému etniku patria nálezy z hrobových jám. V čase sťahovania národov sa v Európe miešali rôzne etniká, dochádzalo k presunom veľkého počtu ľudí, neraz veľmi odlišných genetických znakov.

"Nevylučujeme, že ide o etnikum až z ďalekej Ázie. Našli sme dve zdeformované lebky, detskú a dospelého človeka. Niektoré ázijské národy obmotávali deťom hlavy od narodenia šatkami a látkou, čomu sa lebky prispôsobili. Popri iných skúmame aj tento fakt s cieľom identifikovať národ, ktorému patrí toto pozoruhodné pohrebisko," spresnil Ruttkay.

Podobne ako mnoho iných aj tieto hroby boli vykradnuté. To, čo zlodejom uniklo, predstavuje pre dnešnú archeológiu skutočné poklady pomáhajúce odhaľovať tajomstvo minulosti. Skúmaním nožíkov, železných spôn, hrebeňov z parohov zvierat, ocieľok používaných na založenie ohňa, koráliek, z nich dve boli zlaté, a iných drobných predmetov alebo ich častí a úlomkov sa teraz o to snažia nitrianski archeológovia. "Práca v laboratóriách je pevnou súčasťou výskumnej činnosti. Napriek tomu sa už tešíme na návrat do terénu, do Tesárskych Mlynian, k nášmu doteraz neznámemu národu. Je to mimoriadne vzrušujúce," uzavrel Ruttkay.