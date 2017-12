Druhá Temnota bude meškať

20. júl 2011 o 13:10 Ján Kordoš

Napokon sa jej nedočkáme v októbri tohto roku, ako bolo pôvodne reklamované, ale si temnotu vychutnáme až začiatkom roku 2012. Bez udania dôvodu bola PC verzia aj s konzolovými odsunutá na 10. februára (európsky termín vydania).

Predpokladá sa, že hra napokon bola odložená z októbrového termínu aj preto, aby dátum vydania nekolidoval s omnoho viac očakávanými titulmi ako Gears of War 3 a Battlefield 3, ktoré majú niekoľkonásobne vyššiu šancu zaujať potenciálnych kupcov. Následne herný svet prevalcuje Call of Duty: Modern Warfare 3. Je preto pravdepodobné, že The Darkness 2 bolo odložené aj z komerčného hľadiska na predajne menej využívaný termín.

The Darkness 2 je len na prvý pohľad klasickou strieľačkou z vlastného pohľadu. Okrem brutality si ihneď všimnete, že hlavný hrdina vie využívať Temnotu, ktorá sa v morbídnych kúskoch priam vyžíva. Hráč ako Jackie Estacado je tentoraz hlavou mafiánskej rodiny a stále má vidiny o svojej stratenej láske Jenny. Krvavý čardáš nebude tentoraz stvárnený až tak drsne a temne, o krvavý masaker však neprídeme. Nový engine pôsobí komixovo aj vďaka obtiahnutiu všetkých objektov čiernou linkou.

