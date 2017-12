Krátky amatérsky film fanúšikov hry Stalker

19. júl 2011 o 18:35 Ján Kordoš

Pôvodná hra Shadow of Chernobyl bola spoločne s dvojicou samostatne spustiteľných prídavkov Clear Sky a Call of Pripyat prijatá nadšene hernou kritikou i samotnými hráčmi. Možno po pozretí Heart of Oasis dostanete znovu chuť zahrať si Stalkera a skrátite si čakanie na druhý diel, ktorý je v príprave. Veríme, že naň nebudeme čakať dlhé roky a na prvý diel.

video //www.sme.sk/vp/21408/

Zdroj:Fileshack