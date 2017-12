ISS: Budete nám chýbať, Atlantis

HOUSTON, BRATISLAVA. Na palube vlastne nebolo nič zvláštne. Len veľká kopa náhradných dielcov a zásoby, ktoré skončili na vesmírnej stanici.

Späť dokonca vezie iba odpadky a veci, ktoré už nikto nepotrebuje. Napriek tomu je to jeden z najvýznamnejších okamihov v dejinách kozmonautiky.

Raketoplán Atlantis sa včera naposledy odpojil od Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Letí domov a po tridsiatich rokoch tak ukončuje program amerických raketoplánov. Na zemi pristane zajtra krátko pred obedom nášho času a vydá sa už len na jedinú cestu. Do múzea.

„Atlantis odchádza poslednýkrát,“ ozvalo sa včera z ISS. Jej obyvatelia sa lúčili s raketoplánom, ktorý k vesmírnej stanici letel dvanásťkrát. „Budete nám chýbať, prajeme hladké pristátie.“

Pilot raketoplánu Douglas Hurley sa so strojom vzdialil asi na dvesto metrov od stanice, ktorá sa začala pomaličky otáčať. Kozmonauti na jej palube ISS natočili asi o deväťdesiat stupňov, aby posádka raketoplánu mohla stanicu odfotografovať.

Pomocou snímok chcú inžinieri na zemi detailne preskúmať stav kozmického laboratória. „Manéver nám navyše poskytne unikátne pohľady na vesmírnu stanicu,“ vysvetľoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA.

„Stanica, tu Atlantis. Asi vás poteší, že zboku vyzeráte rovnako dobre ako spredu,“ smeje sa veliteľ Atlantisu Chris Ferguson. Medzičasom raketoplán posledný raz obletel stanicu a po desiatej hodine nášho času zapálil motory. Raketoplán sa vydal smerom na Floridu.

Skôr, než štvorčlenná posádka začne zostupovať do atmosféry našej planéty, musí skontrolovať tepelný štít vesmírnej lode.

Inžinieri v Kennedyho vesmírnom stredisku preskúmajú údaje, ktoré im poskytnú senzory na „kanadskom“ ramene raketoplánu. Vytvoria akúsi trojrozmernú mapu najrizikovejších častí, ktoré by mohli posádku ohroziť pri pristávaní.

Ak bude všetko v poriadku, Atlantis dostane zelenú na posledný manéver v histórii raketoplánov. „Predbežne to vyzerá, že počasie môže byť priaznivé,“ hovorí pre Space.com letový riaditeľ Kwatsi Alibaruho. „Ako však už vieme zo štartu, nikdy netušíte, čo sa napokon stane.“

Na plánovaný deň štartu mal raketoplán len tridsaťpercentnú pravdepodobnosť vhodného počasia. A predsa sa vyčasilo.

Rusi už zdražili

Moskva tvrdí, že monopol na cesty do kozmu nezneužije. Ceny však zvýšila.

MOSKVA, BRATISLAVA. Jednu miliardu dolárov. Toľko by mali zaplatiť Spojené štáty Rusku za to, že do roku 2016 budú využívať jeho vesmírne lode na prepravu astronautov k ISS.

Po konci raketoplánov majú totiž ruské Sojuzy monopol na prepravu ľudí do kozmu. A Rusko to využíva.

Aj keď Roskosmos tvrdí, že situáciu nezneužije, už teraz ruská agentúra zvýšila cenu za jedno miesto na palube svojich kozmických lodí.

Od roku 2004, keď USA ohlásili koniec programu raketoplánov, už zdvihli Rusi cenu osemkrát. Wall Street Journal upozorňuje, že cenu za miesto plánujú zvýšiť aj tento rok.

„Nie sme vo veľmi príjemnej situácii. A keď hovorím nepríjemnej, je to eufemizmus,“ priznal aj šéf Európskej vesmírnej agentúry Jacques Dordian. „Urobili sme chybu.“

Tomáš Prokopčák