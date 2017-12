Traja hrdinovia z moderného westernu Call of Juarez: The Cartel

Musíme upozorniť, že najnovší diel výbornej strieľačky je na rozdiel od priam až romantickej jednotky a drsnej dvojky mierne odlišný. Dej je totiž zasadený do súčasnosti a traja hlavní hrdinovia v ňom bojujú proti mexickému drogovému kartelu. Samozrejme pri tom vystrieľajú na tony olova, takže sa už len pohodlne usaďte a pozrite sa, kto vás v The Cartel čaká.

Ben je klasický policajt zo starej školy, ktorému nie sú drsné metódy vôbec cudzie. Práca pre LAPD nebolo nikdy med lízať, avšak aj Ben má svoju slabinu, na ktorú ho chcú narkobaróni dostať. Samozrejme mŕtveho.

video //www.sme.sk/vp/21405/

Eddie ako člen protidrogovej jednotky DEA je klasický fešáčisko s odvážnym srdcom, no má menší problém s gamblingom a potrebuje nutne peniaze. A tie by si mohli predsa rozdeliť s ostatnými členmi "ochrancov" zákona.

video //www.sme.sk/vp/21406/

Kim je poslušné dievča. Keby ste ju stretli na ulici, obzreli by ste sa za ňou, no to je asi tak všetko, čo by vám táto špeciálna agentka FBI s výcvikom dovolila. Má slabosť pre svojho malého brata, ktorý sa rád dostáva do problémov.

video //www.sme.sk/vp/21407/

