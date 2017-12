Život v oblakoch s Chromebookom

Dokážete sa odpútať od zažitých predstáv klasického notebooku? Google na trh prináša novinku, kde sa všetko točí výhradne okolo internetového prehliadača.

20. júl 2011 o 0:00 Matúš Paculík

Cloud – slovo, s ktorým sa poslednú dobu radi oháňajú veľké firmy. Pre bežného užívateľa môže pôsobiť odstrašujúco, pričom možno ani sám netuší, že je v jeho sieťach už dávno chytený. Cloudové služby využívate dennodenne, a to ani nemusíte byť rodený informatik.

Zdieľanie informácií na Facebooku, tvorba dokumentov v on-line kancelárskych balíkoch, chválenie sa novým dovolenkovým videom na YouTube, či tvorenie galérií v službe Picasa.

Do tohto internetového sveta aplikácií a služieb prichádza Google so svojou víziou novej generácie notebookov, pre ktoré je hlavným miestom internet. Chromebook bude na začiatku dostupný od dvoch rôznych značiek – Samsung série 5 a Acer AC700. Na úvod do Cloudového sveta netbookov sa vydáme s testovacím riešením od Google v podobe modelu Google Cr-48.



Chromebook Hodnotenie: 8,0

+ Kvalitné spracovanie, dobrý výkon
- Chcelo by to viac aplikácií
Procesor: Intel ATOM N455 (1,66 GHz, 512 MB L2)

Čipset: Intel NM10

Grafický adaptér: Intel GMA 3150

Displej: 12,1” 1280×800

Pamäť: 2 GB DDR3, 1066 MHz

Pevný disk: 16 GB SSD

Wi-Fi, 1× USB 2.0, D-SUB, SD CardReader, WebCam

Hmotnosť: 1,48 kg

Operačný systém: Google Chrome OS / Chrome 13 Zapožičal: Google, www.google.sk

Cena s DPH: od 349 USD za Acer

Hardvérová výbava

Hardvér nás ničím neprekvapil a predstavuje typickú ukážku netbookovej výbavy založenej na x86 architektúre. Procesor Intel ATOM N455 má maximálnu pracovnú frekvenciu 1,66 GHz, jedno jadro a vďaka technológii HyperThreading vie súčasne spracovať až dve vlákna.

Čipset NM10 je skôr do počtu a integrovaný grafický čip nachádzajúci sa pri procesore zvládne len graficky jednoduchšie 3D hry.

Operačná pamäť s kapacitou 2 GB je zvolená rozumne, pričom sme počas celej doby testovania nenarazili na jej limity. Pre klasický úložný priestor tu je pripravený 16 GB SSD disk, ktorý by mal byť dostačujúci aj pre aktívnych užívateľov.

Modely od rôznych výrobcov sa líšia pri použitom procesore. Od platformy ATOM sa neodpútame, ale môžeme naraziť na výkonnejšie dvojjadrové riešenia. Bez problémov si zatiaľ vystačíte aj so základným jednojadrom.

Na prezeranie internetu to stačí, práca v kancelárskom balíku je bezproblémová a väčšina dostupných hier nie je až tak náročná, že by bolo nutné siahnuť po výkonnejších konfiguráciách.

Displej disponuje vhodne zvolenou 12,1“ uhlopriečkou a rozlíšením 1280×800 bodov. Netbook je aj vďaka tomu kompaktný a zároveň netrpí neduhmi v podobe až extrémne jemného zobrazenia a malých fontov pri základnom nastavení DPI.

Pri výbere toho správneho Chromebooku by vás ale mala skôr ako výkon zaujímať ergonómia práce a prítomnosť 3G modemu. Dobre spracovaná klávesnica a možnosť byť on-line prakticky kedykoľvek je výrazne väčším bonusom, ako druhé jadro navyše.

Dizajn a spracovanie

Nebudeme si nič nahovárať a pravdepodobne je to z okolitých obrázkov jasné aj vám - Google Cr-48 je svojim dizajnom dosť podobný klasickému MacBooku. Telo je tak bez výraznejších dizajnových prvkov, čo ale vôbec nie je na škodu.



Pri použitých materiáloch by ste zbytočne hľadali kov, alebo extrémne pevné zliatiny. Všadeprítomný plast ale nie je hendikepom, keďže ponúka dostatočnú pevnosť aj pre užívateľov, ktorí svoj notebook budú dennodenne prenášať, či s ním pracovať v teréne.

Očakáva sa tu ale aspoň základný stupeň ochrany, keďže pád na betón by tento netbook nemusel zvládnuť bez ujmy na zdraví.

Ergonómia práce

Prvé netbooky boli nesporne zaujímavé, ale zároveň doplácali na podcenenú ergonómiu. Je príjemné nosiť so sebou malý a ľahký prístroj, ale ak sa na ňom nedá pracovať kvôli malej klávesnici a zakrpatenému touchpadu, tak v podstate stráca svoj význam.

Google ani túto časť nepodcenil a podarilo sa mu vytvoriť kompaktný netbook, na ktorom sa pracuje veľmi dobre. Jednotlivé klávesy sú dostatočne veľké, príjemné na dotyk. Jedinou chybou sú malé smerové klávesy.

Na druhú stranu, touchpad je spracovaný veľmi dobre a ponúka dostatočne veľkú plochu, dobrý sklz a podporuje multidotykové gestá s vysokou presnosťou.

Tlačidlá pri ňom nenájdete, keďže funguje presne ako touchpad z nových MacBookov – ľavé tlačidlo myši nahrádza stlačenie touchpadu kdekoľvek na jeho ploche a pre pravé tlačidlo myši je tu jednoduché ťuknutie dvoma prstami.

Chrome OS

Operačný systém je základ, okolo ktorého sa to všetko točí a ktorý môže zároveň byť aj kameňom úrazu celej platformy. Štart systému je na pohľad pekný - víta vás energické logo Chrome OS. Následná uvítacia obrazovka je spracovaná prehľadne a je zaujímavosťou, že ponúka základnú prácu s účtami, vrátane ich odstránenia.

Po prihlásení ste okamžite vrhnutí do prostredia prehliadača, z ktorého už niet úniku na klasickú pracovnú plochu. Budete tu prezerať web, svoje maily, pracovať v kancelárskom balíku, upravovať nastavenia, či sa hrať hry.

Toto všetko ide systému na výbornú, keďže Chrome v sebe nezaprie rýchlosť a vlastne aj jednoduchosť, pre ktorú je tak obľúbený.

Jedinou informačnou časťou je pravý horný roh, v ktorom sa nachádza aktuálny čas, zvolená klávesnica, intenzita Wi-Fi signálu, stav batérie a aktuálne zvolené okno prehliadača. Tie by sme mohli zároveň považovať za takzvané virtuálne plochy, medzi ktorými sa dá rýchlo a efektne prepínať klávesovými skratkami (podobne ako v Mac OS X).

Možnosť používať viacero okien prehliadača je potrebná práve pri aktívnejších užívateľoch. Jedno okno je napríklad určené pre prácu (mail, dokumenty) a ďalšie pre zábavu. Jednotlivé webové stránky sa vám tak nemiešajú a vy sa môžete nerušene venovať svojej činnosti.

Nie všetko je ale dokonalé a pár vecí tu ešte bude musieť takpovediac dozrieť do stráviteľnej podoby. Stretnutie so súborovým manažérom malo jemne trpkú príchuť stratenia sa v hľadaní aspoň nejakých funkcií. Napríklad kopírovanie screenshotov z interného disku na USB kľúč nebolo vôbec intuitívne a na nejaké žonglovanie so súbormi radšej ani nepomyslíme.

Aplikácie

Bez aplikácií je každý systém stratený a s chudobnou ponukou sa diera do sveta nespraví. Chrome Web Store ponúka už dnes bohatú nádielku aplikácií, s ktorou sa dá systém prispôsobiť požiadavkám rôznych skupín užívateľov. Sú tu napríklad tematicky ladené balíčky pre študentov, obsahujúce aplikáciu Google Books s prístupom k až trom miliónom kníh, nechýba kalkulačka, poznámkový blok, či rôzne aplikácie zamerané na výučbu.



Ak ste si svoj Google Chrome prehliadač už pred tým vybavili rôznymi doplnkami a aplikáciami, budete sa tu cítiť ako doma. Po bleskovej synchronizácii sa vám automaticky stiahnu všetky používané aplikácie, nastavenie a záložky, vďaka čomu ani nemusíte postrehnúť prechod na nový operačný systém. Ak teda trávite väčšinu času prácou v prehliadači, je Chromebook dobrou alternatívou.

Pre úpravu fotografií je dostupných niekoľko webových riešení a rovnako Chrome Web Store ponúka viacero zaujímavých aplikácií. Kancelársky balík od Google je už teraz rozšírený a ponúka veľmi dobrú možnosť zdieľania a upravovania dokumentov viacerými užívateľmi v reálnom čase a aj kompatibilita s balíkom Microsoft Office je veľmi dobrá.



Ten pravý nástup aplikácií ale ešte len príde, teda pokiaľ sa Googlu podarí na trhu uspieť a vývojári budú mať dôvod neustále vyvíjať nové a nové aplikácie, podporujúce Chrome OS / Chromebook. S vývojom je spojená aj možnosť používania aplikácií v offline režime, čo umožní HTML5 v podobe cache pamäte pre samotné aplikácie (ich kód) a dáta. Toto ale nie je žiadna novinka a Gmail funguje v offline režime aj na iných platformách už pekných pár mesiacov.



V súčasnosti by som určite neodporúčal kupovať Chrome OS netbook bez 3G modemu. Aspoň 1 GB limit na dáta je nutnosťou, ak chcete využívať všetky Cloudové služby plnohodnotne.

Finálne hodnotenie

Google Cr-48 je nový druh mobilného zariadenia (Cloudbook?), ktoré je krokom do neznáma. Na webe sme dennodenne, ale byť len v jeho zajatí? Na počudovanie to nie je žiadna tragédia a po kratšom oboznámení sa so systémom a jeho možnosťami sá dá prežiť celodenná páca bez najmenších problémov.

Surfovanie po internete, písanie článkov, práca s tabuľkami, jednoduchá úprava fotografií, či hranie jednoduchších hier. Problémom ale bola klasická tlačiareň, iPod (alebo aj akýkoľvek prehrávač vyžadujúci špecializovaný program), či napríklad Skype. Na videohovory a konferencie už našťastie máme Google+ a tak už len stačí počkať si na migráciu všetkých svojich priateľov a spolupracovníkov.

Uvedenie Chromebooku by sme mohli prirovnať k prvému netbooku – je to udanie nového smeru a zároveň hľadanie využitia. Pre niekoho to môže byť skvelý spoločník na cesty, doplnkový pracovný nástroj, či školská pomôcka. Testovací model Cr-48 od Googlu je prakticky zhodný s riešením spoločnosti Samsung a výraznejší rozdiel by tu mal byť len v prípade použitého procesora. To znamená kvalitné prevedenie, solídny dizajn, veľmi dobrý touchpad a vyše 7 hodinová výdrž pri práci na batériu.

Ingrediencie určite nie sú zlé, záleží ale, či je pre vás Cloudový život s notebookom stráviteľný.